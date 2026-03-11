Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Limagas invoca a distribuidores a mantener precios responsables del balón de gas. Foto: Gob
Limagas invoca a distribuidores a mantener precios responsables del balón de gas. Foto: Gob
Por Redacción EC

La empresa Limagas emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre la comercialización del balón de gas en el país. Según indicó, en los últimos días “diversos medios de comunicación han reportado incrementos en el precio del balón de GLP en algunas regiones del país”, situación que, señaló, “ha generado preocupación entre los consumidores”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.