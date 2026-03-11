La empresa Limagas emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre la comercialización del balón de gas en el país. Según indicó, en los últimos días “diversos medios de comunicación han reportado incrementos en el precio del balón de GLP en algunas regiones del país”, situación que, señaló, “ha generado preocupación entre los consumidores”.

En ese contexto, la compañía invocó a su red de distribuidores a mantener “prácticas comerciales responsables”, considerando “la coyuntura que atraviesan las familias peruanas” y con el objetivo de contribuir a que el GLP “continúe llegando a los hogares a precios razonables”.

Asimismo, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía a informarse mediante canales oficiales. En el comunicado recordó que los usuarios pueden consultar “los precios actuales del GLP en su localidad” a través del aplicativo Facilito de Osinergmin.

Del mismo modo, indicó que los consumidores pueden solicitar su balón de gas mediante su call center oficial (01) 634-0000, donde, según señala el documento, recibirán “atención segura y confiable”.

Finalmente, Limagas señaló que reafirma su compromiso de trabajar junto a su red de distribuidores para “garantizar el abastecimiento oportuno del GLP” y contribuir a que este combustible llegue a los hogares peruanos “con responsabilidad y transparencia”.

Reparación de ductos de Camisea

El Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que los trabajos de reparación de los ductos del proyecto Camisea registran un avance de 64%. Según precisó, las labores son ejecutadas por Transportadora de Gas del Perú para restablecer el suministro.

Asimismo, recordó que el 1 de marzo se registró una deflagración en un ducto ubicado en Megantoni, tras lo cual el Minem declaró en emergencia el suministro de este recurso a nivel nacional hasta el 14 de marzo.