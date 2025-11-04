Durante estos tiempos, para muchos peruanos contar con una vivienda propia representa uno de los mayores anhelos de su vida, por lo que con esfuerzo y dedicación ahorran durante años para hacerlo realidad. Aunque, existen otros que, a través de un préstamo hipotecario, adquieren un patrimonio sin necesidad de contar con el monto total del inmueble. De esta manera, el Banco de la Nación anunció una buena noticia para sus miles de clientes a nivel nacional: un crédito hipotecario con tasas de intereses favorables. Sin embargo, para obtener este beneficio, las personas interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por dicha entidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA QUÉ EDAD SE PUEDE ACCEDER A UN CRÉDITO HIPOTECARIO EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación anunció que los trabajadores del sector público y pensionistas del país, quienes tengan entre 18 y 74 años y 6 meses, pueden solicitar un crédito hipotecario. Es decir, desde S/ 15 000 para la compra y el traslado de deuda hipotecaria o hasta el 90 % del valor comercial del inmueble. Por ello, es necesario contar con un seguro de desgravamen y uno contra todo riesgo para el inmueble, lo cual es una de las características del crédito.

En cuanto a los interesados del financiamiento, el BN precisó que los titulares deben contar con una cuenta de haberes en caso de ser empleadores del Estado, o con una cuenta de ahorros si se trata de pensionistas del sector público. Incluso, para acceder al crédito hipotecario que ofrece el Banco de la Nación es indispensable tener un salario mínimo de S/ 800 mensuales. No obstante, si cuentan con más de cuatro deudas en diversas entidades bancarias, este beneficio será denegado.

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITA PARA SOLICITAR EL CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN?

Tarjeta Débito Multired Visa activa.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original del titular y cónyuge.

Dos últimas boletas de pago del titular (trabajador o pensionista) y 6 últimas del cónyuge, original y copia, o impresión en caso de boletas virtuales.

Constancia de nombramiento (trabajadores activos) o Resolución de cese (pensionistas) del titular o cónyuge, original y copia.

Copia certificada de la partida de matrimonio expedida por la municipalidad.

Documentos que acrediten las cuotas mensuales (estados de cuenta o cronogramas de pago) en caso de contar con créditos vigentes en otras entidades financieras, presentando original y copia.

Documentación que respalde otros ingresos declarados para la evaluación crediticia, con el propósito de ampliar tu capacidad de endeudamiento y de pago.