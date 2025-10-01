Links Cronograma OFICIAL retiro AFP hasta 4UIT - 2025: cuándo debes presentar solicitud, según último dígito de tu DNI

Con miras a facilitar un nuevo acceso al retiro de fondos previsionales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado en el diario oficial El Peruano el reglamento operativo que da luz verde al desembolso de hasta S/ 21,400, equivalentes a 4 unidades impositivas tributarias (UIT). La medida está dirigida a millones de trabajadores formales a nivel nacional que buscan disponer de parte de sus fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el marco del reciente marco legal aprobado por el Congreso.

El pasado 28 de septiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó —a través del diario El Peruano— la resolución que da luz verde al octavo retiro de fondos de las AFP, en cumplimiento de la Ley N.º 32445. La norma permitirá a los afiliados acceder hasta a 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400, desde sus cuentas individuales de capitalización (CIC).

Mediante la Resolución SBS N.º 03444-2025, se establece el procedimiento operativo que habilita a los aportantes a presentar sus solicitudes a partir del 21 de octubre, tanto de manera presencial como virtual. Los desembolsos, por su parte, comenzarán el 20 de noviembre de 2025.

Aunque aún no se ha difundido el detalle completo del cronograma, todo indica que se repetirá el sistema aplicado en retiros anteriores: turnos organizados según el último dígito del DNI del solicitante.

Los afiliados que deseen acceder al octavo retiro de AFP tendrán un plazo de 90 días calendario —hasta el 19 de enero de 2026— para presentar su solicitud. Así lo establece el procedimiento operativo oficializado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La entidad precisó que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable será el vigente al momento de solicitar el retiro. Además, las AFP deberán garantizar canales seguros y accesibles para toda la población, incluidos ciudadanos residentes en el extranjero o personas con limitaciones físicas, quienes deberán pasar por una validación biométrica y documental.

Cronograma OFICIAL retiro AFP hasta 4UIT - 2025: cuándo debes presentar solicitud, según último dígito de tu DNI

Afiliados cuyo DNI termina en letra pueden presentar su solicitud el 21 de octubre o el 19 de noviembre .

pueden presentar su solicitud el o el . Quienes tengan DNI finalizado en 0 deben registrarse el 22, 23 de octubre o 20 de noviembre .

deben registrarse el o . Si el último dígito de documento es 1 , las fechas asignadas son el 24, 27 de octubre y 21 de noviembre .

, las fechas asignadas son el y . Si tu DNI termina en 2, la solicitud podrás hacerla el 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

la solicitud podrás hacerla el Si termina en 3 , tus fechas son: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

, tus fechas son: Si termina en 4 : 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. Si termina en 5 : 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. Si termina en 6 : 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.

: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre. Si termina en 7 : 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. Si termina en 8 : 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Es necesario seguir este cronograma para proceder a este nuevo retiro de fondos.

Cómo saber en qué AFP estoy

Aquellas personas que deseen conocer a qué AFP pertenecen (Integra, Prima, Habitat o Profuturo), la SBS ha dispuesto una página web (LINK) que permite realizar la consulta en simples pasos. Para ello, en primer lugar, el usuario deberá aceptar las condiciones de uso, ingresar su número de DNI y sus datos personales. Luego, tendrá que hacer clic en la opción ‘Buscar’, donde se mostrará toda la información. Este proceso tiene como objetivo proporcionar acceso a información actualizada sobre la cuenta de pensiones, ayudando al usuario a conocer el lugar donde se encuentran sus aportes.