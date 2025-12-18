Durante varias décadas, el Estado peruano impulsó un mecanismo de recaudación destinado a respaldar la construcción de viviendas de interés social, conocido como Fonavi, hoy ya desaparecido. Esta iniciativa buscaba atender a familias con limitados ingresos y brindarles la posibilidad de contar con un hogar propio en condiciones adecuadas. Tras un largo proceso de gestiones y reclamos, las autoridades han iniciado la restitución de los montos aportados, especialmente en favor de personas de la tercera edad, mediante el Banco de la Nación. En ese marco, y antes de que concluya el año 2025, la Federación Nacional de Fonavistas del Perú informó sobre un avance relevante: el desembolso correspondiente al padrón número 22 se realizará en todo el país.

Fecha confirmada para el pago a beneficiarios de la devolución del FONAVI: ¿Será para antes que termine el 2025?

Se ha confirmado el cronograma para la devolución del Fonavi. El desembolso final programado para este año estará dirigido a quienes integran la reciente Lista 22, la cual contempla a exaportantes que hasta el momento no habían sido considerados en rondas anteriores de reembolso del desaparecido sistema de vivienda.

Se trata de antiguos aportantes al Fonavi que, hasta el momento, no han obtenido un beneficio concreto por las contribuciones realizadas, ya que no han recibido ningún monto como reembolso, pese a que se han efectuado 21 listados de pago y 4 etapas correspondientes a reintegros. No obstante, a diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión no se ha establecido un criterio específico de edad para definir a los beneficiarios.

El inicio del desembolso ha sido fijado para el jueves 18 de diciembre, de acuerdo con lo declarado a Infobae Perú por Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc. A partir de ese día, los antiguos aportantes podrán acercarse al Banco de la Nación para hacer efectivo el cobro de lo que les corresponde, aunque no se descarta que se establezca un calendario ordenado, tal como ocurrió en situaciones previas. En esta oportunidad, el grupo beneficiado estará conformado por 31 794 personas y el total destinado para esta entrega asciende a S/ 102 182 815.

Quiénes serán los beneficiados de la lista 22 del Fonavi

Con el objetivo de que más adultos mayores reciban la devolución de sus aportes, el representante de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú), Jorge Milla, informó en una entrevista con La República sobre el inicio del pago correspondiente a la Lista 22. Según el principal vocero, el nuevo padrón ha sido aprobado por la Comisión Ad Hoc, y actualmente la Secretaría Técnica del Fonavi se encuentra estableciendo los lineamientos para su ejecución y desembolso respectivo.

Cómo saber si soy beneficiario del Fonavi

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este LINK.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

