Faltan pocos días para un 12 de abril que podría cambiar el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de millones de ciudadanos mayores de edad. Al respecto, el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) entra a tallar como cédula indispensable para emitirlo durante la celebración de las Elecciones Generales 2026, pero una vez extraviada o robada, suele generar inconvenientes que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), te explica cómo resolver considerando la llegada del segundo domingo de este cuarto mes. Dicho organismo hoy llama la atención compartiendo información detallada al respecto, y hasta recomendaciones que podrían ayudarte a evitar perderla sin lugar a reclamo.

ESTO DEBES HACER SI SUFRES EL ROBO DE TU DNI A POCO DE CELEBRARSE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

Más de 27 millones de peruanos estarán escogiendo a las nuevas autoridades peruanas, y acercándose a local de votación un 12 de abril para el cual deben acudir con su DNI amarillo, azul o electrónico.

Con respecto a precisamente la cédula que los identifica a nivel nacional, y reviste de suma importancia de cara a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el RENIEC mediante Jorge Puch Pardo Figueroa como subdirector de Vínculos y Archivo Registral, refiere que ante caso de pérdida o robo, resulta recomendable, y una vez suscitado el hecho, acercarse a la comisaría más cercana para denunciarlo.

En diálogo concedido a la Agencia Andina, el especialista remarca que la realización de dicho trámite generará un documento a partir del cual el ciudadano agraviado podrá justificar la razón por la cual no cuenta con DNI a la mano, y por ende, no puede hacer uso de su derecho para votar este domingo 12 de abril.

Una vez llevada a cabo la denuncia considerando pérdida o hurto de la importante cédula peruana, resulta fundamental que la presentes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y con la finalidad de solicitar la dispensa o exoneración de pago de multa establecida entorno a las Elecciones Generales 2026.

ESTO REVELA EL RENIEC CON RESPECTO AL USO DE DNI VENCIDO PARA PARTICIPAR EN ELECCIONES GENERALES 2026

Nuevamente los ciudadanos peruanos harán uso de su derecho al voto, y participando en esta ocasión en unas Elecciones Generales 2026 donde el DNI reviste de suma importancia para ejercerlo.

Mostrando dicha cédula estarás siendo considerado para la elección de diversos cargos públicos, siendo el RENIEC ahora el organismo que emite la Resolución Jefatural N° 000030, y a partir de la cual sorprende prorrogando excepcionalmente la vigencia de aquellas vencidas o por vencer hasta el 12 de abril de 2026.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.

¿QUÉ ES EL VOTO PREFERENCIAL QUE PUEDES EJERCER CON DNI VENCIDO? ESTO REVELA EL RENIEC DE CARA A ELECCIONES GENERALES

Millones de peruanos se alistan para ejercer su derecho al voto, y en ese sentido con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el término preferencial es aquel que llama la atención debido a características ofrecidas de manera muy particular.

A través de redes sociales, la ONPE explica que termina tratándose de un “mecanismo opcional” a partir del cual gozarás de la chance durante la jornada del 12 de abril, de poder “elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política”.

Basado en la votación por presidente y vicepresidentes, Senado a nivel nacional, Senado a nivel regional, diputados y representantes del Parlamento Andino, la cédula incluirá aquellas 5 columnas cuyos recuadros vacíos pueden ser completados mediante la colocación de números que identifican a los candidatos de tu preferencia.

EL LINK DE LA ONPE PARA DESCARGAR CREDENCIAL DIRIGIDA A MIEMBROS DE MESA

Las Elecciones Generales 2026 se aproximan, siendo la fecha del 12 de abril aquella programada para que millones de peruanos escojan a tanto presidente como senadores y diputados, por ejemplo, y en esa línea los miembros de mesa deban cumplir con la responsabilidad de facilitar el sufragio.

Con respecto a la celebración de dichos comicios, resulta importante destacar que la credencial como tal, termina sirviendo para la identificación de cada ciudadano peruano elegido bajo sorteo, y cuyas funciones figuran determinadas a fin de recibir tanto día libre como compensación económica puntual.

Hoy la ONPE precisamente habilita la plataforma de Consulta Electoral donde los miembros de mesa escogidos para cumplir función específica durante las Elecciones Generales 2026, pueden realizar la descarga del mencionado documento, y así portarlo en dispositivo móvil sin requerir de trámites presenciales.

Solamente necesitas colocar tu número de DNI para acceder a una página que además te permite revisar datos referente a la votación misma, y si efectivamente, por ejemplo, te corresponde cumplir con dicha función remunerada.

LAS OTRAS FORMAS QUE FIGURAN HABILITADAS POR LA ONPE PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE MIEMBRO DE MESA

A nivel nacional, hoy son 834 mil 660 los ciudadanos que desempeñarán el cargo de miembros de mesa, y durante la jornada programada para el 12 de abril donde cada uno debe portar digital o físicamente su respectiva credencial.

En relación a la obtención de dicho documento proporcionado por parte de la ONPE, resulta importante enfatizar que también puede conseguirse visitando la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente a tu jurisdicción, o simplemente esperando recibir a personal del organismo autónomo, y encargado de realizar la entrega efectiva.

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, recuerda que si te corresponde cumplir con las funciones de un miembro de mesa durante la celebración de las Elecciones Generales del 12 de abril, y terminas asistiendo de manera regular, recibirás una compensación económica ascendente a los 165 soles, y día de descanso no compensable válido para trabajadores del sector público y privado.