Por Redacción EC

Faltan pocos días para un 12 de abril que podría cambiar el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de millones de ciudadanos mayores de edad. Al respecto, el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) entra a tallar como cédula indispensable para emitirlo durante la celebración de las Elecciones Generales 2026, pero una vez extraviada o robada, suele generar inconvenientes que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), te explica cómo resolver considerando la llegada del segundo domingo de este cuarto mes. Dicho organismo hoy llama la atención compartiendo información detallada al respecto, y hasta recomendaciones que podrían ayudarte a evitar perderla sin lugar a reclamo.

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