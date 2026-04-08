Por Redacción EC

En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento fundamental para todos los ciudadanos, sin importar la edad, ya que no solo acredita la identidad, sino que también permite acceder a múltiples servicios públicos. Sin embargo, pueden presentarse situaciones como extravíos, robos o deterioro del documento, lo que hace necesario obtener una nueva copia. En estos casos, es importante iniciar el proceso correspondiente para solicitar un duplicado del DNI y así evitar inconvenientes en trámites o gestiones oficiales. Realizar este trámite de manera oportuna garantiza que puedas seguir identificándote sin problemas en cualquier situación. Además, contar con este documento vigente es esencial para ejercer derechos como el voto y realizar gestiones bancarias. El proceso para obtener el duplicado suele ser sencillo y puede iniciarse tanto de forma presencial como virtual. Es recomendable verificar los requisitos y costos actualizados antes de iniciar la solicitud. De esta manera, podrás completar el trámite sin contratiempos y asegurar la validez de tu identificación.