En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento fundamental para todos los ciudadanos, sin importar la edad, ya que no solo acredita la identidad, sino que también permite acceder a múltiples servicios públicos. Sin embargo, pueden presentarse situaciones como extravíos, robos o deterioro del documento, lo que hace necesario obtener una nueva copia. En estos casos, es importante iniciar el proceso correspondiente para solicitar un duplicado del DNI y así evitar inconvenientes en trámites o gestiones oficiales. Realizar este trámite de manera oportuna garantiza que puedas seguir identificándote sin problemas en cualquier situación. Además, contar con este documento vigente es esencial para ejercer derechos como el voto y realizar gestiones bancarias. El proceso para obtener el duplicado suele ser sencillo y puede iniciarse tanto de forma presencial como virtual. Es recomendable verificar los requisitos y costos actualizados antes de iniciar la solicitud. De esta manera, podrás completar el trámite sin contratiempos y asegurar la validez de tu identificación.

¿Necesitas duplicado de DNI urgente? Así lo consigues sin complicarte

Este trámite procede cuando el DNI está vigente, es decir, no tiene que estar caduco, ni dentro de los 60 días antes de la fecha de caducidad.

Si actualmente tienes un DNI Azul, pasarás al DNI Electrónico. Este trámite se realiza de manera presencial en un Centro de Atención del Reniec o MAC.

pasarás al Este trámite se realiza en un Centro de Atención del Reniec o MAC. En caso ya cuentes con un DNI Electrónico y necesites un duplicado, puedes solicitarlo por la web, en un Agente Reniec, o también de forma presencial.

Recuerda que, para los menores de 17 años, el trámite de duplicado solo puede hacerse de manera presencial, acompañado del padre o madre declarante.

Debes tener actualizado tu estado civil para acceder al Duplicado de DNI, recuerda que puedes Rectificar el estado civil Online, solo de soltero a casado, siempre que tu acta de matrimonio esté en nuestro sistema.

Una vez que empieces el proceso, no podrás solicitar su anulación y el duplicado tendrá los mismos datos identificatorios, características, fecha de caducidad que el anterior y una indicación en el sentido que es “Duplicado”, así como también contendrá nuevos certificados digitales de persona natural.

Cuáles son los requisitos

Recibo de pago por derechos administrativos.

El trámite es gratuito y presencial para las personas con Discapacidad.

para las personas con Discapacidad. En caso desees realizar el trámite por web, solo podrás hacerlo si cuentas con DNI electrónico.

Así puedes solicitar online

Realiza el pago del duplicado

Solo si cuentas con DNI electrónico

DNI mayor de edad: S/ 33.00 con el código de tributo 005221

con el código de tributo 005221 DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647

Cuáles son los canales de pago

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La entrega del DNI solicitado por web es estrictamente personal . Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

. Al momento del recojo, tu identidad será verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. En Duplicado web o por el Agente Reniec, no procede cambio de lugar de entrega de DNI, ni carta poder simple para que otra persona lo recoja.

Si tuvieras inconveniente por la ruta de validación de datos, puedes solicitar mediante la Verificación Facial, descargando en tu celular el App DNI Bio Facial (solo para Android) para identificarte mediante una captura de imagen en tu rostro y continuar tu trámite por web.