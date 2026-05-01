Por Kenyi Peña Andrade

Hace alrededor de una década, el Banco de Crédito del Perú impulsó una de las herramientas digitales que transformó la forma de enviar dinero en el país: Yape. Desde su lanzamiento, esta aplicación se ha consolidado como una alternativa práctica para realizar transferencias inmediatas desde el celular, sin necesidad de procesos complejos ni intermediarios. La plataforma permite enviar y recibir dinero en cuestión de segundos, incluso si el contacto no está guardado en el dispositivo, lo que agiliza las operaciones diarias entre usuarios. Con el tiempo, la app ha ampliado sus funcionalidades e incorporado opciones como el pago de servicios y otras transacciones frecuentes, integrando distintos servicios financieros en un solo entorno digital. Su diseño sencillo y las notificaciones en tiempo real han contribuido a que los usuarios tengan mayor control sobre cada movimiento, reforzando la seguridad y la transparencia en las operaciones. De esta manera, se ha convertido en una de las principales herramientas de pago digital en el país, promoviendo el uso de billeteras electrónicas en la vida cotidiana.