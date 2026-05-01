Hace alrededor de una década, el Banco de Crédito del Perú impulsó una de las herramientas digitales que transformó la forma de enviar dinero en el país: Yape. Desde su lanzamiento, esta aplicación se ha consolidado como una alternativa práctica para realizar transferencias inmediatas desde el celular, sin necesidad de procesos complejos ni intermediarios. La plataforma permite enviar y recibir dinero en cuestión de segundos, incluso si el contacto no está guardado en el dispositivo, lo que agiliza las operaciones diarias entre usuarios. Con el tiempo, la app ha ampliado sus funcionalidades e incorporado opciones como el pago de servicios y otras transacciones frecuentes, integrando distintos servicios financieros en un solo entorno digital. Su diseño sencillo y las notificaciones en tiempo real han contribuido a que los usuarios tengan mayor control sobre cada movimiento, reforzando la seguridad y la transparencia en las operaciones. De esta manera, se ha convertido en una de las principales herramientas de pago digital en el país, promoviendo el uso de billeteras electrónicas en la vida cotidiana.

No entres en pánico: así puedes proteger tu cuenta de Yape tras un robo

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

-Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.

-También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí .

-Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

-Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.

¿Cómo acceder a un préstamo en Yape?

Hoy son millones los ciudadanos peruanos que se han convertido en usuarios exclusivos de Yape, y pueden disfrutar desde descuentos hasta solicitar un préstamo de manera 100% online.

Ante lo expuesto, la información brindada de manera oficial, y mediante la billetera digital desarrollada por el BCP, revela que en principio debes ingresar a la plataforma y revisar si cuentas con un crédito pre-aprobado para luego continuar cumpliendo con los términos y condiciones establecidos.

De resultar positiva la respuesta automática recibida por parte de Yape, tramita la solicitud de préstamo tomando en consideración estos requisitos:

Estar afiliado a Yape con tarjeta BCP o a Cuenta Yape con DNI.

Contar con datos de contacto como dirección y número de celular, debidamente actualizados en BCP.