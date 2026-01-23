Muchos hogares peruanos se alistan para que sus hijos emprendan un viaje al extranjero. Si tu menor está por salir del territorio nacional, es clave cumplir con una serie de exigencias y pasos para garantizar un desplazamiento tranquilo y sin inconvenientes. En las siguientes líneas, te detallamos lo que debes tener en cuenta para que el proceso sea seguro y correcto.

¡No viajes sin esto! Lo que debes revisar antes de enviar a tus hijos al extranjero

Desde la expedición del pasaporte electrónico hasta la autorización notarial requerida cuando el menor viaja sin la compañía de ambos padres, las entidades estatales han señalado los trámites que conviene adelantar.

Migraciones recomienda, como primer paso, revisar que el pasaporte electrónico esté vigente. La validez de este documento depende de la edad del niño o adolescente:

En el caso de los menores de 12 años, el pasaporte electrónico tiene una vigencia de tres años, debido a los constantes cambios físicos que requieren actualizar la información biométrica.

Para los adolescentes entre 12 y 17 años, el documento es válido por cinco años, lo que reduce la necesidad de renovaciones frecuentes durante el período escolar.

En caso de que el pasaporte esté vencido, Migraciones brinda atención con citas inmediatas en sus sedes, lo que permite obtener un nuevo documento en el mismo día. De esta manera, se evita cualquier problema en el aeropuerto y se garantiza que el viaje se realice según lo planeado.

Así se tramita el pasaporte electrónico de un menor

El trámite comienza con el pago de S/120,90, que puede realizarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe usando el código 01810 y el DNI del menor. Una vez cancelado el monto, los padres deben ingresar al portal de citas de Migraciones, donde podrán escoger sede, fecha y hora.

En octubre se han habilitado 100.000 citas adicionales para atender la alta demanda de viajes escolares. El sistema solicitará también los datos del padre, madre o apoderado que acompañará al menor a la cita, lo que asegura un proceso más ordenado y sin necesidad de trámites presenciales adicionales.

Autorizaciones que necesitan los menores de edad

Además del pasaporte, los menores requieren un permiso de viaje en ciertos casos. Cuando viajan solos, con uno de los progenitores o con un tutor, se debe presentar una autorización notarial, judicial o consular en físico junto con los documentos de identidad. Los inspectores de Migraciones revisan este requisito en el control migratorio, y si no cumple con lo establecido, el menor no podrá abordar el vuelo.

Por otro lado, cuando el menor viaja acompañado por sus dos padres, no se exige ningún permiso extra, lo que simplifica los trámites. No obstante, Migraciones recomienda gestionar cualquier autorización con tiempo para evitar contratiempos de último momento que puedan obligar a cancelar el viaje.