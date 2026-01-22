Cada salida del país que realizan los peruanos debe quedar registrada en el pasaporte electrónico. En ese marco, el Congreso aprobó una serie de ajustes que afectan directamente a los pasaportes emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La nueva norma modifica los artículos 20, 21 y 22 del Decreto Legislativo 1350, actualizando la denominación de las diferentes categorías de pasaportes y estableciendo un nuevo marco legal para estos documentos de viaje.

Pasaporte peruano 2026: conoce las nuevas categorías y cómo estos cambios impactarán a los ciudadanos

El 30 de septiembre de 2025, El Peruano oficializó la ley que actualiza el Decreto Legislativo 1350, permitiendo la emisión del pasaporte electrónico y sus distintas modalidades para viajes al exterior. La reforma aplica a todos los documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso a los tramitados en las sedes consulares peruanas en el extranjero.

Según el Congreso de la República, el pasaporte incluirá nuevas categorías que especifican su finalidad y cobertura. Las modalidades serán:

Pasaporte ordinario.

Pasaporte oficial.

Pasaporte diplomático.

Pasaporte de emergencia.

Además, se contempla la posibilidad de incluir otras modalidades conforme a acuerdos internacionales.

En este contexto, el pasaporte ordinario se expide en el país a través de Migraciones, mientras que en el exterior corresponde a las representaciones consulares peruanas, bajo la supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. La norma señala que Migraciones es la entidad responsable de definir el formato, los elementos de seguridad y el diseño del pasaporte común. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de establecer las especificaciones, el estilo y las medidas de protección para las categorías oficial, diplomático, de emergencia y las que se regulen mediante instrumentos internacionales.

Asimismo cabe resaltar, que la Ley Nº 32457 a la cual nos referimos, determina que el denominado pasaporte oficial pase a sustituir al anterior llamado “pasaporte especial”, y de esa forma ser utilizado por autoridades y delegados que asuman encargos oficiales fuera de las fronteras, mientras el otorgamiento del pasaporte de emergencia, tiene las siguientes observaciones:

“Las Oficinas Consulares del Perú en el exterior expiden un pasaporte de emergencia a un nacional peruano cuando no sea posible emitir un pasaporte ordinario y se requiera la continuación de su viaje para luego retornar al territorio peruano o al país de su residencia”, figura detallado mediante el artículo 21 del Decreto Legislativo 1350 donde además se aclara el panorama en torno al pasaporte de emergencia dirigido a menores de edad.

Qué más debes saber sobre este importante tema

Dicho permiso continuará concediéndose en el caso de niños nacidos en el extranjero con padres peruanos de nacimiento, cuyo nacimiento aún no haya sido inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, también aplica con el fin de permitir la continuación del viaje para luego retornar al territorio nacional o al país de residencia, con la observación de que este documento no reemplaza la inscripción del menor en la RENIEC.