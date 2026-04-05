Este 2026 es un año decisivo políticamente para la historia del Perú, debido a que más de 27 millones de ciudadanos deberán acercarse a las urnas para escoger a su próximo presidente y vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Así, en el marco de las Elecciones Generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para designar a los miembros de mesa, en el que se eligió a más de 800 mil peruanos, quienes se encargarán de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, para aquellos que no cumplan con su deber cívico serán sancionados con una severa multa. Frente a este contexto, se han generado ciertas dudas entre estas personas sobre si habrá alguna sanción económica o administrativa en caso de no haber asistido a las jornadas de capacitación en los colegios a nivel nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE MULTA A LOS MIEMBROS DE MESA QUE NO ASISTIERON A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA ONPE?

Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales 2026, por lo que los miembros de mesa jugarán un papel fundamental en el desarrollo de la jornada electoral, garantizando el correcto desarrollo. Así, con el objetivo de que este grupo de personas se encuentren correctamente capacitadas para las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales desarrolló dos exitosas sesiones de capacitación (29 de marzo y 5 de abril) en los colegios de Lima y otras regiones del país. Esto permitió que pudieran aprender a manejar el sistema STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), con el fin de digitar el llenado de actas de manera digital, así como el sistema convencional, que implica el llenado manual. Sin embargo, pese a que este proceso de aprendizaje no fue obligatorio para los miembros de mesa, la ONPE dejó en claro que de no asistir al día de las elecciones se les impondrá una multa de S/ 275, independientemente de si asistió o no a la capacitación en las fechas establecidas.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA LEY SECA EN EL PERÚ?

En el marco de las Elecciones Presidenciales 2026 y conforme al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el Jurado Nacional de Elecciones estableció una serie de restricciones con el objetivo de garantizar unos comicios seguros y con normalidad. Por ello, en esta oportunidad, la llamada Ley seca entrará en vigencia desde este sábado 11 a las 8:00 a. m. hasta el 13 de abril a la misma hora en todo el territorio nacional. Es decir, durante este corto periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de ningún tipo, y se dispone el cierre de los establecimientos, o de los espacios dentro de estos, dedicados principalmente a su comercialización. Por otro lado, el JNE indicó que de no cumplir con lo establecido se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa no inferior al 10 % del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días de multa, equivalente a S/ 3 390.