Más de 800 mil adultos mayores esperan conocer el futuro de una subvención que representa un importante respaldo para sus hogares. Durante su primer mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el pasado 28 de julio, Keiko Fujimori anunció que su Gobierno buscaría duplicar el monto entregado por el programa Pensión 65. La propuesta plantea elevar el apoyo económico de S/350 a S/700 cada dos meses para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. De concretarse, el cambio significaría un incremento importante para quienes dependen de este beneficio social.

Mientras la propuesta permanece en evaluación, el próximo pago continuará realizándose bajo las condiciones actuales del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Según la entidad, desde el 3 de agosto más de 824 mil adultos mayores podrán acceder a la subvención de S/350 a nivel nacional. Para ellos, cada fecha de pago representa una oportunidad para afrontar gastos esenciales y aliviar las dificultades económicas. La expectativa ahora está puesta en una eventual modificación del monto de la pensión. Hasta que esa decisión se concrete, los beneficiarios deberán considerar que el pago vigente continúa siendo de S/350 bimestrales.

Conoce los requisitos para ser afiliado a Pensión 65 si no cuentas con este beneficio que sirve como una subvención

La plataforma de Pensión 65 se ha convertido en una herramienta para quienes buscan conocer de cerca las condiciones necesarias para acceder a esta ayuda económica. Allí, los adultos mayores y sus familias pueden revisar los requisitos de afiliación y resolver las dudas relacionadas con la subvención. La información está disponible en español, quechua y aimara, con el propósito de facilitar su consulta. Entre las principales condiciones se encuentran las siguientes:

Tener 65 años o más.

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Estar clasificado en situación de pobreza extrema, de acuerdo con la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). La clasificación puede consultarse mediante el enlace correspondiente.

No recibir una pensión ni subvenciones de EsSalud.

Presentar una declaración jurada con los datos personales y el número de DNI.

Con los requisitos sobre la mesa, el proceso de pago del padrón IV, correspondiente a julio y agosto, comenzó el lunes 3 de agosto, según informó el Midis mediante sus redes sociales. La jornada marcó el inicio de una nueva etapa para miles de adultos mayores que esperaban acceder a este apoyo. En esta ocasión, más de 800 mil beneficiarios están habilitados para cobrar la subvención económica. Cada pago de S/350 representa para muchos de ellos un respaldo destinado a cubrir parte de sus necesidades cotidianas.

¿Cómo consultar si perteneces a la pensión 65 y recibir el beneficio de la subvención siendo más accesible?

La incertidumbre por saber si el nombre figura entre los beneficiarios de Pensión 65 puede resolverse desde casa, con apenas unos minutos frente al celular o la computadora. Para facilitar esta consulta, el programa cuenta con la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también mediante una plataforma web. La herramienta permite verificar de manera sencilla si corresponde recibir la subvención económica. Así, los adultos mayores y sus familiares pueden consultar la información sin tener que desplazarse. El proceso busca hacer más accesible el seguimiento del beneficio.

Para realizar la consulta, primero se debe ingresar a la opción “Infórmate aquí” dentro de la plataforma. Luego, se coloca el número de DNI correspondiente al adulto mayor. El sistema solicitará después ingresar el código de cuatro dígitos que aparece en la pantalla. Una vez completados estos datos, se debe seleccionar el botón “Buscar”. En ese momento, la plataforma mostrará la información relacionada con la condición del beneficiario.

La pensión 65 llega a distintos rincones del país sin necesidad de largos desplazamientos lo que significa tranquilidad para varias familias

Con el calendario de pagos en marcha, miles de adultos mayores afiliados a Pensión 65 ya tienen habilitado el cobro de su subvención correspondiente al periodo julio-agosto. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que los beneficiarios pueden retirar los S/350 en agentes corresponsales, cajeros Multired o agencias del Banco de la Nación. La posibilidad de elegir entre distintos puntos busca facilitar el acceso al dinero. Para muchos usuarios, cada fecha de pago representa una ayuda para cubrir sus gastos esenciales. Así, la subvención llega a distintos rincones del país sin necesidad de largos desplazamientos.

La titular del Midis, Maritza Canales Martínez, señaló además que más de 700 mil usuarios realizan el retiro mediante una tarjeta de débito del Banco de la Nación. Esta modalidad permite que los adultos mayores dispongan del dinero sin trasladarse hacia otras localidades. De esta manera, pueden adquirir con mayor rapidez alimentos y otros productos de primera necesidad. El uso de la tarjeta también facilita el acceso al beneficio en los puntos habilitados. Para miles de familias, contar con el dinero de forma directa significa afrontar con mayor tranquilidad las necesidades del día a día.

La Clasificación Socioeconómica es primordial para el acceso a la Pensión 65 que ha venido cambiando desde el año pasado

La cifra de S/350 que reciben los beneficiarios de Pensión 65 no nació como un nuevo incremento aprobado durante 2026. El monto se elevó de S/250 a S/350 en 2025, y posteriormente el Presupuesto 2026 aseguró que esta cantidad continuara vigente durante el presente año. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se confirmó además la permanencia de los S/100 adicionales para cerca de 824 mil usuarios. Así, el apoyo económico mantuvo su valor mientras avanzaban los meses. Para los adultos mayores, cada nuevo pago significó la continuidad de una ayuda destinada a cubrir sus necesidades.

Durante 2026, Pensión 65 también continuó incorporando a nuevos adultos mayores dentro de sus padrones de beneficiarios. En julio, el programa difundió información sobre la distribución de usuarios en las diferentes regiones del país. Asimismo, recordó que uno de los requisitos esenciales para iniciar el proceso de afiliación es contar con la Clasificación Socioeconómica (CSE) correspondiente. Este registro permite determinar si la persona cumple con las condiciones establecidas para acceder al programa. De esta manera, la incorporación de nuevos beneficiarios continúa vinculada a la evaluación de su situación socioeconómica.