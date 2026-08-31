Por Christian Gambini

Más de 800 mil adultos mayores esperan conocer el futuro de una subvención que representa un importante respaldo para sus hogares. Durante su primer mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el pasado 28 de julio, Keiko Fujimori anunció que su Gobierno buscaría duplicar el monto entregado por el programa Pensión 65. La propuesta plantea elevar el apoyo económico de S/350 a S/700 cada dos meses para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. De concretarse, el cambio significaría un incremento importante para quienes dependen de este beneficio social.