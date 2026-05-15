Por Redacción EC

Actualmente, la Oficina de Normalización Previsional informó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud. Eso no es todo, el sistema permite percibir un ingreso mensual incluso antes de alcanzar la edad de jubilación establecida. De esta manera, como es habitual cada mes, la ONP brinda a sus afiliados el cronograma de pagos para que accedan a sus montos a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras. En esta oportunidad, tras iniciarse el desembolso para un grupo de pensionistas, el 14 de mayo comenzó el pago a domicilio a más de 9 mil adultos mayores, lo que les permitirá cubrir diversos gastos, como medicinas, alimentos, alquiler del hogar, entre otras necesidades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.