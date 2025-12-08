Compuesto por entidades como municipalidades y el propio Gobierno, por ejemplo, hoy este sector laboral en particular, vuelve a favorecerse gracias al Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026 suscrito junto a la representación empleadora del Estado Peruano. Culmina el 2025 con una grata noticia dirigida a ciertos trabajadores del país, y es que mediante cláusulas puntuales, documento firmado entre ambas partes termina determinando otorgamiento de bono excepcional durante Año Nuevo e incremento salarial cuya entrega se hará efectiva de forma permanente.

¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES PERUANOS QUE COBRARÁN BONO EXCEPCIONAL EN 2026?

El acuerdo al que llegaron la representación empleadora del Estado Peruano y la sindical integrada por las confederaciones estatales, hoy determina que ciertos trabajadores terminen cobrando bono excepcional durante el Año Nuevo 2026.

De manera puntual, la décimo segunda cláusula del Convenio Colectivo Centralizado, remarca que los “servidores públicos bajo los regímenes del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 1057, Ley N° 30057, Ley N° 29709 y Ley N° 28091″, terminarán accediendo al monto extraordinario y ascendente a los 100 soles, y como máximo dentro de los días correspondientes a enero tras trámite de pago iniciado en diciembre.

“El referido bono no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de beneficios laborales”, se alcanza a especificar mediante documento donde tanto la representación empleadora del Estado Peruano como la sindical integrada por las confederaciones estatales, sellan acuerdos que deben hacerse efectivos durante el año 2026, y entre los cuales también figura el incremento salarial aplicado de forma permanente.

Toma en consideración asimismo, que solamente encontrándote registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 30 de junio de 2025, y contando con vínculo laboral a la fecha de pago de los S/100 excepcionales, puedes terminar figurando incluido en listado de beneficiarios que de igual manera gozan de otros privilegios laborales.

ESTOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO PERUANO, TAMBIÉN GOZARÁN DE INCREMENTO SALARIAL A PARTIR DE 2026

Por la noche del 30 de junio, tal y como ocurrió un año atrás, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunió con representantes de las 5 confederaciones que integran las organizaciones sindicales locales, y esto con la finalidad de fortalecer nuevamente el diálogo social y priorizar así la lucha por los derechos laborales y la necesidad de alcanzar consensos en pro de casi 600 mil empleados públicos que desde inicios de 2026 serían beneficiados con incremento remunerativo puntual.

A través de la plataforma única del Estado peruano, Servir comparte la presentación formal y documento que suscribe el Convenio Colectivo Centralizado, acta firmada y suscrita por ambas partes, y que por cuarto periodo consecutivo busca beneficiar a los servidores administrativos mediante la inclusión y otorgamiento de bonos, y también aumento de los ingresos percibidos mensualmente.

En ese sentido, hoy pasamos a detallarte que los trabajadores incluidos dentro de los siguientes regímenes laborales, pasarían a percibir 100 soles más a partir del 1 de enero de 2026, mientras otros también se beneficiarían con aumento, pero solo ascendente a los S/53:

Incremento de 100 soles

- Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación Administrativa de Servicios / CAS)

- Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Incremento de 53 soles

- Decreto Legislativo N° 728

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Miles son los trabajadores del sector público peruano que desde el 1 de enero de 2026, pasarían a percibir 100 soles más a salario cobrado mensualmente, según lo definen acuerdos establecidos mediante Convenio Colectivo Centralizado. (Fuente: El Peruano)

Cabe resaltar, que cada trabajador del sector público beneficiario debe cumplir con ciertos requisitos y condiciones de conformidad a la normativa vigente y a fin de acogerse a la medida plasmada en el Convenio Colectivo Centralizado, mientras resulta preciso detallar, que quienes conforman la Ley N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República), son los únicos que no recibirán incremento mensual a partir del 1 de enero de 2026.

LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA BENEFICIARTE CON EL INCREMENTO DE S/100 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026

Los servidores públicos vinculados a 2 regímenes laborales y sujetos a la negociación colectiva centralizada, verán reflejado mensualmente, y a partir del 1 de enero de 2026, un total de S/100, pero para gozar del beneficio tendrán que prioritariamente figurar registrados en el AIRHSP.

Asimismo, las cláusulas del Convenio Colectivo Centralizado refieren que para acceder al incremento del Monto Único Consolidado (MUC), cada trabajador debe percibir ingresos mensuales totales inferiores a los S/15,600, encontrándose el mismo, afecto a cargas sociales, siendo de naturaleza pensionable y carácter remunerativo.