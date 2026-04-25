Obtener la nacionalidad peruana por naturalización se ha convertido en una alternativa cada vez más relevante para ciudadanos extranjeros que buscan consolidar su permanencia en el país y acceder a beneficios como la identificación oficial y mayores derechos civiles. No obstante, este procedimiento no es automático ni sencillo, ya que implica cumplir con un periodo mínimo de residencia, acreditar estabilidad económica y presentar una serie de documentos ante las autoridades competentes. A ello se suman recientes modificaciones en los requisitos y disposiciones legales que han generado confusión entre quienes desean iniciar el trámite. En ese contexto, resulta clave conocer cada paso, las condiciones vigentes y los detalles que pueden marcar la diferencia en la aprobación de la solicitud. Descubre qué necesitas, cuánto cuesta y cuáles son los pasos clave para completar este proceso sin contratiempos.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA NACIONALIDAD PERUANA POR NATURALIZACIÓN?

Este trámite está dirigido a personas extranjeras que cumplan con ciertos criterios básicos:

Tener más de 18 años de edad.

Haber permanecido en el Perú con residencia legal continua durante al menos 2 años.

Contar con carnet de extranjería o carnet de identidad actualizado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con residencia vigente.

La solicitud se presenta ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de evaluar cada expediente.

(Foto: difusión- Andina)

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR?

El expediente incluye una serie de documentos esenciales:

Formulario oficial de nacionalidad debidamente completado

Comprobante de pago por derecho de trámite

Copia simple del pasaporte

Declaraciones juradas (salud, domicilio y ausencia de antecedentes)

Prueba de ingresos económicos suficientes (mínimo equivalente a 10 UIT anuales)

Ficha de Canje Internacional emitida por Interpol (vigente)

Partida de nacimiento legalizada o apostillada

¿EXISTEN REQUISITOS ADICIONALES SEGÚN LA ACTIVIDAD DEL SOLICITANTE?

Sí, dependiendo de la situación migratoria, se deben adjuntar documentos específicos:

Trabajadores dependientes: contrato laboral vigente (mínimo 1 año), boletas de pago recientes y constancia de ingresos

contrato laboral vigente (mínimo 1 año), boletas de pago recientes y constancia de ingresos Trabajadores independientes: contratos de servicios, recibos por honorarios y declaración de impuestos

contratos de servicios, recibos por honorarios y declaración de impuestos Inversionistas: documentos de constitución de empresa, declaraciones tributarias y licencias

documentos de constitución de empresa, declaraciones tributarias y licencias Religiosos: cartas de la institución a la que pertenecen y acreditación de representación legal.

Extranjeros tras otorgárseles la nacionalidad peruana.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS Y DÓNDE REALIZAR EL TRÁMITE?

Actualmente, el precio establecido por el TUPA de Migraciones es de S/ 301.50, los cuales deben ser abonados bajo el código 07564 en cualquier ventanilla del Banco de la Nación o mediante el portal Págalo.pe.

Una vez realizado el pago, toda la gestión se traslada al entorno virtual: se debe ingresar a la Agencia Digital de Migraciones, cargar los archivos en formato PDF a través de la Mesa de Partes y completar el registro de los datos personales requeridos.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE PRESENTAR LA SOLICITUD?

La autoridad migratoria dispone de un lapso de 30 días hábiles para emitir un pronunciamiento sobre el caso, enviando la resolución directamente al correo electrónico del usuario. Si el veredicto es favorable, el nuevo ciudadano será convocado a un acto oficial de nacionalización, donde realizará el juramento de ley y recibirá su título. Con este documento físico, el paso final será acudir al Reniec para tramitar por primera vez el Documento Nacional de Identidad (DNI)

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