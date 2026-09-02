Tomar la decisión de convertirse en donante de órganos representa un acto que puede trascender la vida y beneficiar a otras personas en momentos especialmente difíciles. En el Perú, esta voluntad puede quedar vinculada a la información relacionada con la identidad de cada ciudadano. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas personas pueden decidir reafirmar, modificar o dejar constancia de su postura frente a la donación. Por ello, conocer cómo se registra esta decisión puede resultar importante para evitar confusiones cuando sea necesario consultar la información personal. El Documento Nacional de Identidad cumple un papel fundamental en este tipo de registros y trámites oficiales. En el caso del DNI electrónico, existen mecanismos destinados a mantener determinados datos personales debidamente actualizados. Si ya decidiste ser donante de órganos, conviene conocer qué alternativas existen para que tu voluntad quede correctamente reflejada.

¿Quieres ser donante de órganos? Así puedes dejar constancia de tu decisión en el DNI electrónico

Para realizar este trámite en el DNI electrónico vigente en una oficina del Reniec, estos son los requisitos:

Paga S/34.00 con el código 00730 y concepto “cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos en el DNI electrónico” .

. Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCPGenera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

¿Que necesito para cambiar mi foto en el DNI?

Recibo de pago por S/ 30.00 soles.

En uno de nuestros centros de atención del Reniec , debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación, pago en línea a través de nuestra página web.

¿Quisiera saber cómo puedo solicitar una constancia de homonimia?

De acuerdo a la Ley que regula el procedimiento de homonimias, el Certificado de Homonimia es emitido únicamente por el Poder Judicial. El RENIEC emite una Certificación de Nombres Iguales, previo pago de S/ 4.10 soles* y acercándose a cualquier agencia de RENIEC a la ventanilla de constancias para solicitarla. Esta constancia permite conocer el número de homónimos registrados en el Registro Único de Personas Naturales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Exhibir el DNI del solicitante; en caso de extranjeros exhibir el carné de extranjería o presentar copia simple del pasaporte o cédula de identidad.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.