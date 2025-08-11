Luego de conformarse la Mesa Directiva del Congreso de la República, se empezó con las coordinaciones para la conformación de la nuevas comisiones encargadas de analizar los centenares de proyectos de ley pendientes, así como las nuevas iniciativas que se presenten. De hecho, el retiro de AFP ha sido uno de los temas más cuestionados por los miles de trabajadores formales del país en los últimos meses, quienes desean obtener parte de su dinero a fin de solventar ciertos gastos imprevistos. Ante ello, diversos congresistas, hasta el momento, han presentado una serie de propuestas legislativas a favor de dar acceso a los fondos de todos los afiliados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PROYECTOS DE LEY SOBRE EL RETIRO DE AFP SE HAN PRESENTADO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA?

Miles de afiliados al SPP (AFP Integra, Prima, Habitat, Profuturo) se mantienen a la expectativa sobre un posible debate para el retiro de la AFP de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21 400. Como se recuerda, se tenía previsto que en junio inicie el debate legislativo; sin embargo, ahora que se conformó la Mesa Directiva se espera que a fines de agosto o a mediados de septiembre se inicie el debate para la liberación de los fondos en la nueva Comisión de Economía. Aunque el avance del proceso también está condicionado a la publicación del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional por parte del MEF, cuyo plazo venció el 26 de junio sin que se cumpliera. A continuación, te presentamos los proyectos de ley presentados sobre un posible retiro AFP: