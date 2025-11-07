El plazo para el segundo depósito del año de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vence este 15 de noviembre, y miles de trabajadores del sector privado ya esperan la transferencia correspondiente al segundo semestre de 2025. Este beneficio económico actúa como un fondo de respaldo ante un posible cese laboral y equivale, en la mayoría de los casos, a la mitad del sueldo mensual del empleado.

Si formas parte del régimen privado, es importante verificar si tu empresa ya realizó el abono en tu cuenta CTS, ya que el dinero debería reflejarse en los próximos días. A continuación, te contamos cómo puedes revisar tu depósito en los principales bancos del país y qué hacer si aún no aparece el pago.

¿CUÁNDO SE DEPOSITA LA CTS?

Los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se realizan de forma semestral a lo largo del año. Según la normativa vigente, los empleadores deben efectuar el abono de este beneficio en dos momentos específicos:

Durante los primeros 15 días de Mayo (máximo hasta el 15 de mayo) | Para este depósito se considera los meses trabajados entre noviembre y abril.

Durante los primeros 15 días de Noviembre (máximo hasta el 15 de noviembre) | Para este depósito se considera los meses trabajados entre mayo y octubre.

Foto: Andina.

¿CÓMO CONSULTAR SI YA TE DEPOSITARON LA CTS EN TU BANCO?

Los bancos ofrecen diversas formas de verificar si el dinero ya fue transferido a tu cuenta CTS. Estos son los pasos en las principales entidades financieras del Perú:

BCP: Ingresa a la app o a la banca por internet, dirígete a “Mis productos” y elige “Cuenta CTS”. Allí podrás ver el saldo actualizado.

Ingresa a la app o a la banca por internet, dirígete a “Mis productos” y elige “Cuenta CTS”. Allí podrás ver el saldo actualizado. Interbank: Accede desde la web o la aplicación móvil, entra a “Mis cuentas” y selecciona la cuenta CTS. También puedes activar notificaciones para recibir alertas cuando se realicen depósitos.

Accede desde la web o la aplicación móvil, entra a “Mis cuentas” y selecciona la cuenta CTS. También puedes activar notificaciones para recibir alertas cuando se realicen depósitos. BBVA: Desde la app móvil, entra a “Mis productos” y selecciona la cuenta CTS. El depósito aparecerá reflejado en el historial de movimientos.

Desde la app móvil, entra a “Mis productos” y selecciona la cuenta CTS. El depósito aparecerá reflejado en el historial de movimientos. Scotiabank: Consulta la “Cuenta CTS” en la app o en la banca por internet. Si lo prefieres, puedes llamar al 311-6000 para confirmar el abono con un asesor.

(Foto: GEC) / CAROLINA URRA

¿QUÉ HACER SI TU CTS TODAVÍA NO APARECE?

Si al revisar tu cuenta no ves el depósito, primero asegúrate de que tu empleador esté obligado a realizarlo. Según la normativa vigente, no todos los trabajadores tienen derecho a CTS: quedan fuera los contratados bajo régimen CAS sin beneficios, los practicantes y quienes prestan servicios por locación.

Si cumples los requisitos y no has recibido el abono, comunícate con el área de recursos humanos de tu empresa para resolver el inconveniente. También puedes presentar una consulta ante Sunafil o verificar si el depósito se efectuó en otra entidad financiera, en caso tengas más de una cuenta CTS activa, según explica la plataforma web de ATV.

¿CÓMO SE CALCULA LA CTS?

Calcular la CTS es más sencillo de lo que parece, ya que se basa en dos factores principales: tu remuneración mensual y el tiempo que has laborado en la empresa durante el semestre correspondiente. La fórmula general para determinar este beneficio es multiplicar tu sueldo mensual completo por el número de meses trabajados en el semestre y luego dividir ese resultado entre doce.

Para ilustrar este cálculo, consideremos un par de ejemplos prácticos. Si un trabajador, como Juan, percibe un salario mensual de S/ 2,000 y ha completado seis meses de servicio en el semestre, su CTS ascendería a S/ 1,000. Por otro lado, si una trabajadora como Carla, con un sueldo mensual de S/ 1,500, ha laborado solo tres meses en el semestre actual, su CTS se calcularía en S/ 375. Este monto será depositado en sus respectivas cuentas en los plazos establecidos por ley, según explica la plataforma web de BCP.