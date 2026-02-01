Durante años, miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) quedaron fuera del proceso de devolución de aportes, pese a no haber recibido ningún desembolso. En particular, un grupo de fonavistas vinculados a obras de electrificación domiciliaria y a préstamos del Banco de Materiales fue excluido debido a una controversia legal que paralizó su evaluación dentro de la Comisión Ad Hoc.

Sin embargo, una reciente decisión judicial ha reactivado las expectativas de este sector, luego de que la Corte Suprema declarara infundada la demanda que impedía su incorporación. Este fallo podría marcar un punto de quiebre en el proceso de devolución y abrir la puerta a nuevos padrones de pago. A continuación, te contamos qué debes saber al respecto.

¿POR QUÉ FUERON EXCLUIDOS ALGUNOS FONAVISTAS DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN?

Un grupo de exaportantes fue dejado fuera de las listas de devolución debido a una acción popular presentada por un tercero, la cual cuestionaba aspectos normativos del proceso. Esta demanda generó que los representantes del Poder Ejecutivo dentro de la Comisión Ad Hoc optaran por suspender la evaluación de fonavistas que accedieron a préstamos para obras de electrificación o del Banco de Materiales.

Desde la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) se cuestionó esta decisión, señalando que se usó la demanda como justificación para frenar la incorporación de beneficiarios que no habían recibido ningún pago. Según la asociación, “aprobaron en mayoría no continuar el proceso de incorporación de los fonavistas en evaluación”.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ DECIDIÓ LA CORTE SUPREMA SOBRE LA DEMANDA?

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción popular. La demanda buscaba declarar inconstitucional el artículo 43 del Decreto Supremo N.º 280-2023-EF, el cual define a los fonavistas excluidos del proceso de devolución.

Para la Fenaf Perú, este fallo confirma que no existía sustento legal para mantener bloqueado el proceso. En esta línea, resaltó que el obstáculo judicial ya no existe.

¿PODRÍAN ESTOS EXAPORTANTES SER INCORPORADOS A NUEVOS PADRONES?

Con la demanda ya resuelta, se reabre la posibilidad de que los fonavistas excluidos vuelvan a ser considerados. En su momento, los representantes del Ejecutivo habían señalado que esperarían el pronunciamiento final del Poder Judicial antes de tomar una decisión definitiva sobre este grupo.

La Fenaf Perú recordó que los funcionarios del Ejecutivo “encontraron en la admisión de la demanda la excusa perfecta para no continuar con la evaluación”, por lo que ahora corresponde retomar el proceso y definir su inclusión en futuras listas de pago.

Foto: El Peruano

¿QUÉ PAGOS DEL FONAVI SE HAN REALIZADO HASTA AHORA?

Hasta la fecha, el proceso de devolución ha avanzado mediante distintos grupos y modalidades. Entre los principales pagos realizados se encuentran:

Listas del 1 al 19: Activación de cobros pendientes para fonavistas que no retiraron su primer pago en su momento.

Lista 20: Pago aprobado en diciembre de 2023, aún vigente para rezagados.

Grupo de Reintegro 1: fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

Grupo de Reintegro 2: fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

Lista 21: Incluyó a exaportantes que nunca habían cobrado, en diciembre de 2024.

Grupo de pago e Reintegro 3: dirigido a mayores de 70 años o fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.

Grupo de pago de Reintegro 4: destinado a aquellos mayores de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más

Lista 22: En ejecución desde diciembre, sin restricción etaria.

¿QUÉ SE ESPERA PARA EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN EN 2026?

Con el fallo judicial firme, se espera que la Comisión Ad Hoc retome la evaluación de los fonavistas excluidos y defina si serán incorporados a nuevos padrones. Aunque aún no hay fechas oficiales, el escenario legal ahora permite que este grupo vuelva a ser considerado dentro del proceso de devolución del Fonavi, según informa Infobae.

