¿Has perdido a un ser querido que no dejó testamento? En el Perú, es común que no exista un documento formal de últimas voluntades, lo que suele generar incertidumbre sobre la distribución de los bienes. En estos casos, los familiares deben iniciar el proceso de sucesión intestada, también denominado declaratoria de herederos. Este procedimiento resulta fundamental para garantizar que la herencia se reparta conforme a lo establecido por la ley y, al mismo tiempo, prevenir posibles conflictos entre los integrantes de la familia. Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa en dos situaciones: primero, cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado (según el artículo 815 del Código Civil, incisos 1, 3 y 4). En segundo lugar, cuando aunque exista un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un testamento no menciona a los herederos, a pesar de que haya hijos, y únicamente contiene disposiciones para legados específicos a determinadas personas.

Cuándo realizar una sucesión intestada

Según Pasión por el Derecho, la sucesión intestada es el procedimiento legal mediante el cual se nos declara herederos cuando una persona fallece sin haber dejado testamento. Este trámite, también denominado declaratoria de herederos, es emitido por un juez o notario, según el caso.

Cualquier persona que considere tener derecho a la herencia puede iniciar este trámite. Esto incluye al cónyuge, la conviviente, los hijos, o los padres del fallecido. La solicitud que se presente ante el notario o el juez debe incluir a todos los posibles herederos, ya que debe reflejar a todas las personas con derecho a la herencia.

La gestión debe realizarse ante el notario o el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio, y es allí donde se resolverá la cuestión de la sucesión.

Quiénes pueden realizar una sucesión intestada

La sucesión intestada puede ser solicitada y tramitada por todas las personas que consideren que tienen derecho a heredar. Esto es, por el cónyuge, por la conviviente, por los hijos, por los padres. La solicitud que se presente ante el notario o juez, debe contener a todos los posibles herederos.

¿En qué casos corresponde la herencia a los herederos legales?

Cuando el causante muere sin dejar testamento; o bien, el testamento que otorgó es declarado nulo total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial, o se declara inválida la desheredación.

Cuando el testamento no contiene la institución de heredero, o se declara la caducidad o invalidez de la disposición que lo establece.

Cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia, o pierde su derecho por indignidad o desheredación, y no tiene descendientes.

Cuando el heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador, o no se cumple la condición establecida por el testador, o renuncia, o se le declara indigno sin que existan sustitutos designados.

Cuando el testador no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en el testamento, y no ha dispuesto de todos sus bienes mediante legados. En este caso, la sucesión legal solo entra en vigor respecto a los bienes no dispuestos.

Cuando se realiza la declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, y esta no impide que el preterido por la declaración haga valer los derechos que le otorga el Artículo 664 del Código Civil.