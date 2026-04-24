Por Kenyi Peña Andrade

¿Has perdido a un ser querido que no dejó testamento? En el Perú, es común que no exista un documento formal de últimas voluntades, lo que suele generar incertidumbre sobre la distribución de los bienes. En estos casos, los familiares deben iniciar el proceso de sucesión intestada, también denominado declaratoria de herederos. Este procedimiento resulta fundamental para garantizar que la herencia se reparta conforme a lo establecido por la ley y, al mismo tiempo, prevenir posibles conflictos entre los integrantes de la familia. Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa en dos situaciones: primero, cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado (según el artículo 815 del Código Civil, incisos 1, 3 y 4). En segundo lugar, cuando aunque exista un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un testamento no menciona a los herederos, a pesar de que haya hijos, y únicamente contiene disposiciones para legados específicos a determinadas personas.