Este viernes 1 de mayo se conmemora en el país el Día Internacional del Trabajo, una fecha reconocida como feriado nacional tanto en el sector público como en el privado. En ese contexto, los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado; sin embargo, quienes deban laborar durante esa jornada deben recibir una compensación económica especial. De acuerdo con la normativa vigente, prestar servicios en un día feriado implica el pago de una remuneración triple por la jornada trabajada, siempre que no se otorgue un descanso sustitutorio. A continuación, te explicamos en detalle cómo se calcula este beneficio y qué aspectos deben tener en cuenta los trabajadores para asegurar el cumplimiento de este derecho. Además, te ayudaremos a resolver otras dudas que son trascendentales en este tipo de jornadas especiales donde muchos compatriotas no descansarán.

¿Trabajas este 1 de mayo en Perú? Descubre si te corresponde TRIPLE pago y cuánto recibirás

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

-La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

-La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

-El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

¿Cómo calcular tu pago?

Pondremos como ejemplo a un trabajador que tiene un sueldo mensual de 1,025 soles. La remuneración diaria de esta cifra se calcula dividiendo su salario mensual entre 30 días, lo que resulta en 34.17 soles por día. Debido a que la compensación por trabajar en feriado es equivalente a tres veces su remuneración diaria, el monto a recibir sería de 102.51 soles.

¿Qué sucede si tu día de descanso coincide con feriado?

Si tu día libre semanal coincide con un feriado calendario y no se te otorga otro día de descanso compensatorio, la ley establece que recibirás una compensación especial.

Esta normativa implica que, además de tu remuneración habitual por el día feriado, se te abonarán tres remuneraciones diarias adicionales, sumando un total de cuatro pagos correspondientes a ese día. Por ejemplo, si tu remuneración diaria es de 100 soles, en esta situación particular percibirías 400 soles.