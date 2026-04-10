El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), es el principal medio de identificación de los ciudadanos en el Perú. Este documento reúne información esencial que permite validar la identidad en diversos ámbitos legales, administrativos y financieros. Su uso es obligatorio, ya que resulta indispensable para realizar múltiples trámites tanto en entidades públicas como privadas. Además, el Reniec ofrece la opción de actualizar o corregir los datos registrados en el DNI en caso de errores, cambios personales o modificaciones relevantes en la información del titular. Este proceso garantiza que los datos se mantengan precisos y vigentes. Mantener el DNI actualizado facilita el acceso a servicios del Estado y evita contratiempos en gestiones importantes. También es clave para ejercer derechos fundamentales, como el voto en procesos electorales. Realizar las actualizaciones a tiempo contribuye a una mejor organización de la información ciudadana. Por ello, se recomienda revisar periódicamente los datos consignados en el documento. Si necesitas corregir información en tu DNI —como nombres, apellidos u otros datos consignados por equivocación u omisión— puedes solicitar la modificación siempre que tu partida de nacimiento esté correctamente registrada. Para gestionar este procedimiento, deberás presentar dicho documento; no obstante, si ya figura en el sistema institucional, no será necesario adjuntarlo.

¿Tu DNI tiene errores? Esto es lo que debes hacer de inmediato

Si necesitas corregir información en tu DNI —como nombres, apellidos u otros datos consignados por equivocación u omisión— puedes solicitar la modificación siempre que tu partida de nacimiento esté correctamente registrada.

Para gestionar este procedimiento, deberás presentar dicho documento; no obstante, si ya figura en el sistema institucional, no será necesario adjuntarlo.

Es importante considerar que toda actualización que impacte en los datos impresos implica la emisión de un nuevo DNI, a fin de que la información rectificada aparezca de manera oficial en tu identificación.

Cuáles son los requisitos

Copia certificada de tu acta de nacimiento , si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1)

, si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1) Si eres extranjero, presenta el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación.

presenta el donde aparezca la anotación marginal de rectificación. Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

Hazlo en 3 pasos:

1) Paga tu trámite

Elige la opción de pago:

Si tienes DNI Azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si ya cuentas con DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729 .

con el código de tributo . DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647 .

con el código de tributo . DNI de personas con alguna discapacidad: gratis.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano y entrega los documentos solicitados en los requisitos al registrador. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega.

Si eres menor de edad, debes asistir con el padre o la madre declarante.

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más.

En caso no puedas recoger tu DNI azul, puede acercarse un representante con una carta poder para recogerlo por ti.

Ten en cuenta que la entrega del DNIe es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.