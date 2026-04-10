Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), es el principal medio de identificación de los ciudadanos en el Perú. Este documento reúne información esencial que permite validar la identidad en diversos ámbitos legales, administrativos y financieros. Su uso es obligatorio, ya que resulta indispensable para realizar múltiples trámites tanto en entidades públicas como privadas. Además, el Reniec ofrece la opción de actualizar o corregir los datos registrados en el DNI en caso de errores, cambios personales o modificaciones relevantes en la información del titular. Este proceso garantiza que los datos se mantengan precisos y vigentes. Mantener el DNI actualizado facilita el acceso a servicios del Estado y evita contratiempos en gestiones importantes. También es clave para ejercer derechos fundamentales, como el voto en procesos electorales. Realizar las actualizaciones a tiempo contribuye a una mejor organización de la información ciudadana. Por ello, se recomienda revisar periódicamente los datos consignados en el documento. Si necesitas corregir información en tu DNI —como nombres, apellidos u otros datos consignados por equivocación u omisión— puedes solicitar la modificación siempre que tu partida de nacimiento esté correctamente registrada. Para gestionar este procedimiento, deberás presentar dicho documento; no obstante, si ya figura en el sistema institucional, no será necesario adjuntarlo.