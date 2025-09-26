Finalmente, el Congreso de la República aprobó el octavo retiro de AFP 2025 y fue publicado en el diario oficial El Peruano a la espera de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emita el reglamento que permita obtener el dinero a través de un cronograma de pagos. Esto permitirá que miles de trabajadores formales accedan hasta 4 UIT o S/ 21 400 a sus respectivas cuentas bancarias. De esta manera, las AFP Integra, Prima, Habitat o Profuturo sugieren a sus afiliados a mantener sus datos actualizados con el objetivo de evitar inconvenientes durante el proceso de solicitud de retiro. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DATOS SE DEBEN MANTENER ACTUALIZADOS PARA EL RETIRO DE AFP?

En el marco del octavo retiro de AFP en las próximas semanas, muchas personas estiman que el proceso de solicitud sea similar al desembolso anterior. Por ello, las AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo sugieren tener la clave web y los datos personales debidamente actualizados que permitirá ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin ningún problema. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP.

Así, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes al momento de registrar la solicitud, en caso la contraseña sea inválida. Además, las AFP comunicarán, a través de sus plataformas digitales, las fechas oficiales del cronograma de retiro una vez que este sea aprobado por la SBS. De igual manera, los afiliados recibirán la notificación en sus correos electrónicos. Ante ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto, como el correo electrónico y el número de celular.

¿CUÁNDO SE PODRÍA COBRAR EL OCTAVO RETIRO DE AFP 2025?

El pasado 17 de septiembre, el Congreso de la República aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP, lo cual permitirá que millones de peruanos puedan desembolsar de sus cuentas personales hasta 4 UIT o S/ 21 400. Tras ello, el presidente del Parlamento, José Jerí, envió la autógrafa a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con la finalidad de que promulgue el dictamen. Luego de que se publique en el diario oficial El Peruano, la SBS tendría un plazo de aproximadamente 30 días calendario para emitir el reglamento correspondiente.

“La primera UIT debería estar retirándose como hacia los dos meses, contando desde que se aprueba la norma, desde que se publique en El Peruano. Hay que hacer la solicitud, un mes o mes y medio, y luego se va devolviendo los aportes de forma mensual, normalmente a ritmo de una UIT”, explicó en conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien se mostró seguro de que este nuevo octavo retiro se pueda realizar a finales de octubre o noviembre del presente año.