Con la cercanía de las Elecciones Generales en el Perú, más de 27 millones de ciudadanos se alistan para participar en unos comicios históricos, donde por primera vez se elegirá simultáneamente al presidente, sus vicepresidencias, representantes al Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En cuanto a la elección del jefe de Estado, es importante recordar que si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, se realizará un balotaje entre los dos postulantes con mayor apoyo, programado para junio. Ante este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha instado a la población a ejercer su derecho cívico de manera informada, recurriendo a fuentes confiables, dialogando en su entorno cercano y utilizando los canales oficiales disponibles. En este contexto, se han definido horarios específicos para que los peruanos residentes en el extranjero puedan emitir su voto, garantizando así su participación activa en el proceso electoral sin inconvenientes.

¿Vives en el extranjero? No cometas este error y conoce tu horario de votación para las Elecciones Generales 2026

Las mesas de votación abren de la 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

El horario se rige por la hora local de cada país donde te encuentres.

¿Quiénes pueden votar en el exterior?

Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si cumples con este requisito, podrás ejercer tu derecho al voto en el país que figure como tu domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Ten en cuenta lo siguiente:

Si tu DNI registra una dirección en el Perú, deberás votar en el Perú.

Si tu DNI registra una dirección en un país distinto al que resides, deberás votar en el país que figure en tu DNI.

No es posible votar con pasaporte.

¿Qué autoridades vamos a elegir?

En este proceso electoral recibirás una cédula con cinco columnas o bloques para elegir a las siguientes autoridades para el periodo 2026-2031:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República.

Diputados: 2 diputados que representan al distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Senadores (Distrito Nacional): 30 senadores elegidos por distrito electoral único.

Senador: 1 senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Parlamento Andino: 5 representantes titulares y 10 suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.

¿Cómo justificar que no serás miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.