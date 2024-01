La imagen de Alondra García Miró estuvo asociada durante el último tiempo a la figura representativa de Paolo Guerrero, quien fue su pareja durante 4 años aproximadamente. Sin embargo, y mientras mantenía una relación con el delantero peruano, ella actuaba, modelaba y colaboraba con reconocidas marcas vinculadas a la belleza. A propósito de su multifacética carrera, te contamos cuáles son los negocios que maneja, cómo funcionan y qué ofrece a nivel nacional.

¿QUÉ NEGOCIOS TIENE A SU CARGO ALONDRA GARCÍA MIRÓ Y CÓMO OPERAN EN PERÚ?

El modelaje y el empresariado muchas veces va de la mano cuando se trata de surgir y generar ingresos propios, tal y como ocurre actualmente con Alondra García Miró, quien asumió las riendas de su propio negocio en el 2020.

Sin embargo, un año antes y a la par de su trabajo como imagen de reconocidas marcas, la expareja de Paolo Guerrero decidió incursionar en la venta de comida saludable mediante la apertura de Mercatto Verde, un restaurante que localizado en San Isidro ofrecía ensaladas, desayunos, sanguches & wraps, entre otros productos con insumos artesanales.

Lamentablemente para Alondra y su socia, Alessandra Acevedo, el negocio emprendido no tuvo el efecto deseado producto del confinamiento obligatorio decretado en Perú a raíz de la propagación del COVID-19, pero lejos de rendirnos, continuó perseverando hasta que inauguró su propio Shop tanto virtual como presencialmente.

Aprovechando los conocimientos adquiridos como diseñadora de modas, la modelo y actriz peruana fundó la marca de joyas que lleva su propio nombre y apellidos, y con la cual promociona glamorosos productos especialmente creados para ellas.

Cabe resaltar, que a través de la plataforma de Alondra García Miró Shop, se ofertan una gran cantidad de accesorios con variedad de precios, entre otras características vanguardistas y modernas.

LUGAR, PRODUCTOS Y PRECIOS EN ALONDRA GARCÍA MIRÓ SHOP

- Showroom: Av. Santa Cruz 1068 - Oficina 603, Miraflores

- Envíos a todo el Perú

- Productos:

JOYAS (Anillos/Aretes/Argollas/Cadenas/Collares/Pulseras)

ROPA (Camisas/Set/Faldas/Pantalones/Tops/Vestidos)

LENTES

COLECCIONES

- Precios:

Anillo Bohemia S/159

Anillo Deleite S/189

Camisa Vida S/149

Pantalón Luna S/149

¿QUÉ DIJO ALONDRA SOBRE LA RELACIÓN DE PAOLO GUERRERO CON ANA PAULA CONSORTE?

Hace más de 1 año que los caminos de Alondra García Miró y Paolo Guerrero se separaron y tomaron rumbos diferentes tras etapas de idas y vueltas constantes, pero para ambos la pregunta sobre el otro todavía continúa estando presente, mientras la prensa insiste más aún cuando el futbolista de Liga de Quito tendrá un segundo hijo con la brasileña Ana Paulo Consorte.

Asimismo, considerando que más allá de la separación, Doña Peta no ha dejado de mostrarse afectiva hacia ella, la modelo, empresa e influencer sigue estando involucrada de alguna manera en la vida del delantero peruano que cumplirá 40 iniciando el 2024.

Durante un diálogo concedido en exclusiva para Infobae, Alondra habló sobre sus proyectos a futuro, el tema de la actuación recordando la historia que protagonizó junto Denisse Dibós, entre otros, y también respondió aunque escuetamente, acerca de la nueva relación amorosa de Paolo Guerrero.

“Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso”, dijo la también diseñadora de modas en respuesta a una pregunta que tenía que ver directamente con la paternidad de su expareja y futbolista, entendiendo que “es imposible que no me pregunten”, sin embargo pidiendo a la vez que la entiendan porque es “algo que prefiero mantener en privado”.

Con respecto al vínculo de Paolo Guerrero con Ana Paulo Consorte ahora que volverán a ser padres en unos meses, Alondra García Miró decidió no ahondar mucho más, remarcando que opta por mantenerse en la línea de la “tranquilidad” ya que “eso no tiene precio” ahora que vive un presente más que prometedor a cargo de su marca de joyas y con el objetivo de poder interpretar nuevamente a un personaje como lo hizo en “Te Volveré A Encontrar”.

Finalmente, la empresaria y embajadora de Vidawasi, también dirigió sus pensamientos y emociones hacia Doña Peta, la madre del histórico delantero peruano, resaltando la amistad que tienen, pero también dejando claro que es un tema zanjado para ella.