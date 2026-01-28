Por sexto año consecutivo, Leasein presenta el ranking de startups peruanas que destacan por su presencia y continuidad en el mercado. El objetivo es fomentar el emprendimiento local difundiendo los casos de éxito e invitando a la audiencia a seguir a las startups que están haciendo las cosas bien.

¿Cuál es el panorama para este 2026?

Uno de los aspectos más destacados del ranking 2026 es la incorporación de seis nuevas startups, reflejo de un ecosistema en constante renovación, mientras que siete compañías del listado anterior logran mantenerse.

Estas son las 13 startups peruanas que debes seguir este 2026

La selección se basa en indicadores verificables de posicionamiento de marca, entre ellos: premiaciones y reconocimientos obtenidos a nivel local, presencia en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como procesos de levantamiento de capital que reflejan la confianza del mercado e inversionistas en su propuesta de valor. Sin más, presentamos el ranking 2026:

Monnet Payments: Plataforma de procesamiento de pagos diseñada para facilitar transacciones en línea. Anunció la adquisición de ETPay (Chile) como parte de una nueva fase de expansión regional. Actualmente opera en Perú y México.

Chazki: Startup peruana de logística especializada en entregas de última milla mediante una plataforma tecnológica que conecta empresas con repartidores. La compañía impulsa la electromovilidad de su flota para reducir el impacto ambiental y expandirse a nuevas ciudades de Latinoamérica.

Leasein: Startup especializada en el alquiler y leasing de laptops para empresas, con operaciones consolidadas en Perú y Colombia. Fue reconocida por Forbes (edición internacional) como una de las historias de emprendimiento destacadas del mundo y figura, por cuarto año consecutivo, entre las 100 mejores startups peruanas.

Prestamype: Fintech peruana que ha otorgado financiamiento de hasta S/2 millones a pequeñas y medianas empresas. Para este año proyecta levantar una nueva ronda de inversión con el objetivo de fortalecer su crecimiento y avanzar en su proceso de transformación hacia un banco digital.

Leasy: Fintech que facilita el acceso a vehículos para conductores de aplicaciones mediante un modelo de suscripción con opción a compra. Tras levantar US$28 millones y expandirse a México, la startup superó los 10,000 vehículos financiados.

Wynwood House: Especializada en hospitalidad y alquiler temporal que opera como un “hotel boutique descentralizado”. Anunció la compra de la compañía peruana Wayrabnb, fortaleciendo su presencia en el mercado de hospedaje flexible y rentas cortas en América Latina.

Hapi: Broker digital que permite a los inversionistas de Latinoamérica invertir en la bolsa de Estados Unidos de manera sencilla. La fintech peruana, está a punto de llegar a un millón de usuarios con su app a nivel Latinoamérica.

Equip: Enfocada en digitalizar la compra de materiales de construcción para pequeñas y medianas constructoras. Anunció el cierre de su ronda semilla por US$1.4 millones y se prepara para operar en México.

Trii: Pasó a procesar más del 50% de las transacciones bursátiles en Colombia y Perú. Además, espera lanzar nuevos productos como CDTs (Certificados de Depósito a Término) y fondos en dólares, consolidando su evolución hacia una plataforma financiera integral.

Cirkula: Reduce el desperdicio de alimentos vía app. Inició operaciones en Quito captando más de 25,000 usuarios y tras levantar una ronda de inversión de US$500,000 para fortalecer su crecimiento, la startup apunta a países como Bolivia y Colombia para el cierre de 2026.

Udocz: EdTech que busca ayudar a más estudiantes a cumplir sus metas profesionales y reducir la deserción universitaria a través de la implementación de la inteligencia artificial. Destinarán hasta $2 millones para su expansión a Colombia y México.

YaVendio: Es un vendedor virtual con IA que ayuda a incrementar las ventas de los ecommerce. El año pasado levantó US$850,000 para impulsar ventas de ecommerce en Latam. El año pasado logró abrir operaciones en Brasil.

Jadish: Tiene como enfoque en usar hidrógeno como fuente energética para hacer que vehículos puedan operar con dicho gas a partir del agua. Ganó los eAwards Perú 2025 de la Fundación NTT DATA.

Estas son las 13 startups peruanas que más debes seguir de cerca en este año que recién empezó. (Foto: Leasein)

¿Qué más debes saber sobre este importante tema?

El ecosistema emprendedor peruano continúa su proceso de consolidación, caracterizado por una mayor articulación entre startups, inversionistas y empresas, así como por la reducción de las tasas de interés para financiamiento.

Según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), la inversión en startups peruanas creció un 28 % el año pasado, impulsada por nuevos fondos locales y mayor interés tecnológico, lo que demuestra que el país avanza hacia un ecosistema más sólido y competitivo para las startups.