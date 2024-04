Ana Estrada luchó por bastante tiempo con el objetivo de conseguir el derecho a una muerte diga a través de la eutanasia, esto debido a tener que lidiar con una enfermedad degenerativa e incurable. Sin embargo, el último domingo 21 de abril, la peruana pudo acceder a dicho procedimiento. A propósito de ello, ¿te has preguntando en qué países está permitida legalmente esta intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura? Aquí te lo contamos.

Este es el único país de Sudamérica donde la eutanasia es legal

El único país en Sudamérica en donde es legal la eutanasia es Colombia. A continuación, repasamos la lista completa de naciones en donde está permitida esta práctica.

Bélgica

Luxemburgo

Colombia

Canadá

Nueva Zelanda

España

Países Bajos

¿Cómo se informó que Ana Estrada accedió a la eutanasia?

Por medio de un comunicado compartido a los medios de comunicación, el entorno cercano a Ana Estrada aseguró que ella “murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”.

Asimismo, el documento añade lo siguiente: “Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. De manera particular, agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron cuando la institución patrocinó su caso”.

(Foto: Difusión)

Qué enfermedad padecía Ana Estrada

Ana Estrada, quien fue psicóloga de profesión, tenía la patología de polimiositis, que es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta los músculos y la mantuvo en una cama en su casa, con cuidados médicos las 24 horas del día y conectada a un respirador durante las noches. Es así que se encontraba desde que abandonó la unidad de cuidados intensivos de un hospital en 2015, donde había ingresado producto de la enfermedad que sufrió y que le fue diagnosticada desde niña.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que le dedicó Ana Estrada a su abogada?

Durante todo este tiempo de lucha por parte de Ana, ella reconoció en más de una ocasión el papel fundamental que cumplió Josefina Miro Quesada, su abogada. En una ocasión, por ejemplo, a través de una publicación de redes sociales, Estrada cómo conoció a quien fue su defensora en el campo legal.

“Setiembre de 2019. Me escribiste al Instagram: la Defensoría ofrecía llevar mi caso. He tenido muchos hitos en mi vida, pero este es el regalo que la vida me debía. Entraste a esta habitación–UCI y me miraste. Tuvimos una primera reunión junto a Percy Castillo para escuchar la propuesta. Luego de unos días te escribí para aceptar. Me dijiste que vendrías con el documento para hacerlo oficial. Llegaste tempranito, recuerdo tu entrada, vestías un saco de fondo beige y líneas de cuadritos (así estás en mi recuerdo); tu cabello largo aún mojado y media cola; tu sonrisa se quedó para siempre aquí. Revisamos juntas cada línea. A poner huella y fecha. Es mi cumpleaños, te dije. Tu sonrisota otra vez. Y luego de las risas y los saludos: «¡no te traje nada! Pero ya sé, te canto!»”, dice la primera parte del mensaje de Ana.

Después, la emotiva dedicatoria continúa así: “He vivido tanto en estos cuatro años contigo. Todo lo que haya agradecido en mis redes, no alcanza para explicarte lo que sucedió en este tiempo a tu lado. Me has defendido y logramos la victoria. ¿Tú crees que alguna vez me imaginé, en más de 40 años de vida, experimentar tremendo logro? Fue junto a un gran equipo de la Defensoría, pero la que se acercó a mirarme para sacarme de aquí fuiste tú, querida Jose”.