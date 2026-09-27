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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para reunirse con los trabajadores de apoyo y usuarios de los servicios de la institución Accueil Notre-Dame en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, durante su visita a Lourdes, en el suroeste de Francia, el 27 de septiembre de 2026, en el tercer día de su viaje a Francia. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para reunirse con los trabajadores de apoyo y usuarios de los servicios de la institución Accueil Notre-Dame en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, durante su visita a Lourdes, en el suroeste de Francia, el 27 de septiembre de 2026, en el tercer día de su viaje a Francia. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia AFP

El papa León XIV afirmó este domingo que es “imposible” considerar la eutanasia y el suicidio asistido como algo “normal”, durante un encuentro en el santuario francés de Lourdes con peregrinos enfermos y con discapacidad.

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