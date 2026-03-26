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Noelia Castillo Ramos falleció este jueves en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, España.
Noelia Castillo Ramos falleció este jueves en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, España.
Por Agencia AFP

La parapléjica de 25 años a cuya eutanasia autorizada por los expertos en España se opuso su padre recibió finalmente la asistencia para morir este jueves, tras una larga batalla legal, informó la televisión pública y otros medios españoles.

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