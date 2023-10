Los teléfonos móviles ya son parte de nuestro día a día pues no hay momento en que no los utilicemos. Estos dispositivos han originado nuevos hábitos en la vida humana, que aunque muchos de ellos son comunes, no son convenientes.

Por ejemplo, muchas personas tienen la costumbre de dejar conectado el cargador de sus celulares, porque consideran que así no pueden extraviarlo, porque les resulta más práctico tenerlo en un solo lugar, porque son descuidados o por otra razón en particular. Sin embargo, te comentamos que dejar conectado el cargador puede dañar el dispositivo.

¿QUÉ PASA CUANDO DEJAS CONECTADO EL CARGADOR DEL CELULAR?

De acuerdo con la plataforma Techwalla, si bien el cargador de un teléfono móvil no consume la misma energía que un electrodoméstico, sí consume energía pasiva, pues hablamos de cerca de 0.2 Watts por hora. Esta actividad hace que la vida útil del cargador sea más corta, el cable de alimentación de corriente salga perjudicada y que las clavijas de conexión sean desgastadas.

Si nos vamos por los extremos, dejar el cargador del celular conectado puede hacer que haya un cortocircuito, lo que puede generar un peligro de incendio. Este escenario es muy probable si la caja, el cable de alimentación o las clavijas de conexión están en mal estado, según explica Meyers Companies Inc.

¿CÓMO EVITAR DEJAR EL CARGADOR DEL CELULAR CONECTADO?

Luego de dar a los conocer los riegos de dejar este dispositivo conectado a una corriente eléctrica, el diario El Universal brinda algunas recomendaciones para dejar este hábito y mantener el cargador en buen estado.

Usa una extensión, regleta o multicontacto para ayudarte a mantener organizados tus cables. Sin embargo, se precavido con su uso.

Utiliza un contenedor o una caja organizadora en donde puedas establecer todos tus cables y cargadores.

Enrolla tus cables y luego sujétalos con ligas para ahorrar espacio.

Usa el cargador adecuado, ya que si usas uno que no le corresponde a tu celular, estarías cambiando el voltaje y sería contraproducente.

Reemplaza tu cable roto o dañado por uno nuevo para evitar accidentes.

Retira el cargador de inmediato apenas terminas de cargar tu celular, y guárdalo.

Evita usar el celular cuando esté cargando.

¿QUÉ PASA CUANDO DEJAS CARGANDO TU MÓVIL TODA LA NOCHE?

Muchas personas tienen la costumbre de dejar cargando sus teléfonos celulares durante toda la noche mientras duermen para que a la mañana siguiente tengan su batería al 100%, sin saber que esto puede dañar las baterías. Dejar enchufado este dispositivo puede provocar un aumento de temperatura en el teléfono y de esta manera, se afecta la vida del celular.

Muchas personas dejan sus teléfonos cargando en sus camas; ante ello, expertos alertan a no colocar los teléfonos debajo de la almohada o sobre la ropa debido a que esto podría traer consecuencias graves. Por ello, se recomienda cargar el móvil sobre una superficie plana o de manera para que no se produzca mucho calor y se evite un incendio por los materiales inflamables.

Recuerda que mientras más cargas el teléfono, reduces la capacidad de que la batería disminuya con cada ciclo. En conclusión, a mayor tiempo de que el dispositivo se encuentre conectado, disminuye más la vida de la batería.

¿CÓMO CUIDAR LA BATERÍA DEL CELULAR?

Ahora que sabes los riesgos de dejar cargando el celular constantemente, te dejamos unos tips para que seas más precavido con tu teléfono móvil: