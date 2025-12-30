Comenzar un nuevo año significa abrir la puerta a oportunidades, aprendizajes y experiencias para crecer. ¿Qué mejor forma de iniciar un 2026 lleno de inspiración que con un buen libro? Ya sean novelas fascinantes o guías motivadoras, la lectura tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo, despertar emociones y llenar cada día con ideas y creatividad.

Blackwater

La saga Blackwater, de Michael McDowell, fusiona drama familiar, realismo mágico y terror gótico, sumergiendo al lector en un inquietante pueblo del sur de Estados Unidos, lleno de secretos oscuros y fenómenos sobrenaturales. Con una narrativa envolvente y personajes profundos, esta obra ofrece una experiencia única.

Perfecta para los fanáticos del horror sutil y el misterio, Blackwater promete un viaje fascinante a lo desconocido, ideal para quienes buscan emociones intensas y aventuras literarias en 2026.

Diario de Greg 19: En su salsa

La novela reconstruye los acontecimientos que rodearon esta masacre histórica, enfocándose en las historias de quienes vivieron la brutalidad y el dolor: desde jóvenes manifestantes hasta familiares y sobrevivientes marcados por el trauma. Este libro es imprescindible para lectores que buscan una literatura comprometida, que une lo histórico con lo profundamente humano.

El nuevo volumen de la aclamada saga Diario de Greg, titulado “En su salsa”, es una dosis fresca de humor y caos familiar que invita a lectores de todas las edades a sumergirse en las aventuras de Greg Heffley, quien junto con su familia se enfrentan a una convivencia explosiva durante unas vacaciones en una pequeña casa de playa, sin duda una historia que promete arrancar carcajadas y ofrecer momentos entrañables. Este libro es perfecto para jóvenes lectores y también para adultos que disfrutan del humor irreverente y la comedia familiar.

Actos humanos

La aclamada autora surcoreana Han Kang, que ganó el Premio Nobel a la literatura en este 2024, ofrece en Actos humanos una poderosa y desgarradora exploración del impacto humano de la represión militar durante el levantamiento de Gwangju en 1980.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes

Esta es, sin duda, una obra de DK perfecta para las mujeres valientes, y es que recopila historias fascinantes que destacan la vida de mujeres que marcaron un antes y un después en sus respectivas áreas. Ideal para lectores jóvenes, especialmente niñas, su estilo narrativo sencillo y directo lo hace perfecto para leer antes de dormir, incentivando la reflexión y el empoderamiento.

Sus ilustraciones vibrantes y la diversidad de personajes lo convierten en un regalo perfecto para inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños y creer en sí mismas.

¿Quieres atraer dinero en 2026? Este es el color que debes usar en tu fiesta de Fin de Año, según Feng Shui

Según la plataforma AD (Arquitectura y Diseño), en el Feng Shui se considera que la prosperidad, la abundancia e incluso la felicidad pueden potenciarse mediante la decoración, utilizando colores, formas y objetos adecuados. Estar rodeado de buena energía podría favorecer la economía familiar, especialmente al incorporar tonalidades asociadas con el dinero y la abundancia, como el verde, amarillo, dorado o morado. A continuación, se presentan los colores recomendados para crear un ambiente equilibrado y armonioso:

Verde: Este color simboliza riqueza y crecimiento económico. En el hogar, se puede integrar mediante plantas, cojines, o paredes pintadas en tonos suaves. En la cocina es muy apropiado, ya que conecta con la frescura y naturalidad de los alimentos según el Feng Shui. Además, sus matices más suaves transmiten paz y esperanza, siendo perfectos para dormitorios y baños.

Morado y Amarillo: Estos tonos son esenciales al momento de decorar y pintar el hogar. El morado, también llamado púrpura, simboliza la riqueza interior, considerada en el Feng Shui como la fuente de energía que influye en todo lo que rodea a las personas. Sus diferentes matices representan nuevos comienzos y se asocian con la abundancia. Por su parte, el amarillo está relacionado con la alegría, la felicidad y las energías positivas. Además, este color favorece la claridad mental y la inteligencia, siendo útil al tomar decisiones financieras o relacionadas con el dinero.

Dorado: En el Feng Shui, el dorado se asocia con la riqueza y la buena fortuna, por lo que es recomendable incluirlo en la decoración del hogar. Este color puede incorporarse en el comedor, la cocina o mediante objetos decorativos como figuras, amuletos y artesanías. En la tradición china, muchas esculturas y adornos utilizan el dorado para atraer prosperidad y abundancia al ambiente.

Frases de Fin de Año 2026: saludos, mensajes y más para compartir en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y más

Al comenzar un nuevo año, todos buscan transmitir deseos de prosperidad y felicidad a sus seres queridos. Con nuestras frases, podrás enviar saludos llenos de éxito y buenos augurios para tus familiares y amigos en 2026.

No dejes pasar la oportunidad de mandar un mensaje de Feliz Año a quienes más quieres. A continuación, te ofrecemos nuestra selección de frases de Año Nuevo 2026, para que tus saludos sean originales, creativos y llenos de buena energía para iniciar el año con el pie derecho.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

VIDEO RECOMENDADO