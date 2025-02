Los feriados largos son de gran alivio para muchas familias peruanas. Este momento sirve para descansar o realizar actividades que permitan pasar inolvidables veladas. En este sentido, debes tener en cuenta que cada vez está más cerca el primer feriado largo a nivel nacional. A continuación, te contaremos cuándo es, el motivo y otros detalles que debes saber para que te organices de la mejor manera.

¿Listo para descansar? Este sería el primer feriado largo a nivel nacional del 2025

El primer feriado largo del año se llevará a cabo en abril, exactamente entre el jueves 17 y domingo 20 de abril.

Esto se debe gracias a que el jueves 17 y viernes 18 son feriados debido a que han sido denominadas como fechas santas por la Semana Santa. Sumando a estas fechas el sábado 19 y domingo 20, que son días habituales de descanso, será posible tener 4 días libres seguidos.

¿Cuándo será el próximo feriado 2025 en el Perú?. (Fuente: iStock)

Quiénes podrán disfrutar del primer feriado largo a nivel nacional del 2025

El primer feriado largo del año, producto de Semana Santa, permitirá a todos los trabajadores, sin distinción de sector, disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, es importante recordar que los días 17 y 18 de abril están establecidos como feriados nacionales, por lo que el descanso es obligatorio para todos; mientras que el 19 y 20 de abril son considerados días opcionales de descanso.

En el sector privado, los días no laborables no son obligatorios por ley, a diferencia de los feriados. Para que sean considerados días de descanso, es necesario que exista un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Si no se llega a un consenso, la empresa tiene la facultad de determinar la forma en que se compensarán las horas no laboradas.

Cuáles son los feriados del 2025

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Es importante tener en cuenta cuándo serán los feriados durante el 2025. | Foto: Composición EC

En qué se diferencia el feriado del día no laborable

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: