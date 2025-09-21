El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció la fecha oficial en la que se depositará la pensión correspondiente al mes de octubre de 2025. Miles de adultos mayores en el país esperan este ingreso que representa una ayuda esencial en medio de la difícil situación económica.

El organismo confirmó que el monto se mantiene en línea con el salario mínimo vigente y será acreditado de manera anticipada en las cuentas bancarias de los beneficiarios. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ LA PENSIÓN DE OCTUBRE 2025?

El IVSS informó a través de sus redes sociales que el depósito de la pensión para el mes de octubre se hará efectivo el lunes 22 de septiembre de 2025. En el comunicado oficial, la institución señaló: “El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de septiembre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de octubre”.

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA PENSIÓN?

El pago que recibirán los adultos mayores asciende a 130 bolívares, cantidad que equivale al salario mínimo nacional vigente. Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, esta suma se traduce en aproximadamente 0,78 dólares, según informa la plataforma Banca y Negocios.

El IVSS recomendó a los beneficiarios ingresar a la banca electrónica de sus respectivos bancos para confirmar que el dinero haya sido acreditado.

¿CÓMO COBRAR UN BONO EN VENEZUELA?

Para cobrar cualquier bono que ofrece el gobierno venezolano, es necesario realizar el trámite desde el Sistema Patria. Para esto, es necesario realizar los siguiente pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.