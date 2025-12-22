Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar al territorio gobernado por parte de un Nicolás Maduro que mediante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ha empezado a hacer efectivo un pago puntual correspondiente a enero 2026, y desde el 22 de diciembre dirigido a adultos mayores que asimismo acceden al cobro de otra popular prestación económica durante la misma fecha.

Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, miles son los adultos mayores de dicho país sudamericano, que acceden a retiro de pensión cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por parte del propio IVSS mediante redes sociales, a partir del lunes 22 de diciembre se hace efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de enero 2026, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a usar de manera efectiva la banca electrónica mediante la cual pueden gestionarse los pagos recibidos, y con tanta inmediatez como eficiencia.

Los denominados Pensionados de la Patria cobran desde el lunes 22 de diciembre, el monto que les corresponde como concepto de enero 2026, tal y como lo confirma el IVSS a través de redes sociales.

A propósito de abonos dirigidos a pensionados sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo día empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyo monto hoy asciende a los 13 mil 500 Bs. equivalentes aproximadamente a 47,30 dólares, según tasa oficial del BCV.

Si eres adulto mayor venezolano, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono mencionado hacia el duodécimo mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que así debería confirmarlo.

SIGUE ESTOS PASOS PARA ACCEDER AL RETIRO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA