Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar al territorio gobernado por parte de un Nicolás Maduro que mediante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ha empezado a hacer efectivo un pago puntual correspondiente a enero 2026, y desde el 22 de diciembre dirigido a adultos mayores que asimismo acceden al cobro de otra popular prestación económica durante la misma fecha.
ESTE PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 HACE EFECTIVO EL IVSS DESDE EL LUNES 22 DE DICIEMBRE
Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, miles son los adultos mayores de dicho país sudamericano, que acceden a retiro de pensión cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por parte del propio IVSS mediante redes sociales, a partir del lunes 22 de diciembre se hace efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de enero 2026, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a usar de manera efectiva la banca electrónica mediante la cual pueden gestionarse los pagos recibidos, y con tanta inmediatez como eficiencia.
A propósito de abonos dirigidos a pensionados sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo día empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyo monto hoy asciende a los 13 mil 500 Bs. equivalentes aproximadamente a 47,30 dólares, según tasa oficial del BCV.
Si eres adulto mayor venezolano, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono mencionado hacia el duodécimo mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que así debería confirmarlo.
SIGUE ESTOS PASOS PARA ACCEDER AL RETIRO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.