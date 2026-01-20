A nivel nacional, y de manera mensual, miles son los adultos mayores peruanos que estando jubilados reciben el reembolso de pensiones autorizadas bajo el régimen 19990 administrado por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En ese sentido, hoy resulta importante mencionar a enero 2026 como el periodo donde cierta cantidad de personas de la tercera edad beneficiarias, pasan a cobrar monto específico desde sus propias casas, y esto gracias a servicio gratuito de pago a domicilio cuyo cronograma de visitas elaborado para Lima, termina activando dicha entidad.

EL CRONOGRAMA DE VISITAS QUE EJECUTA LA ONP PARA EL PRIMER PAGO DE PENSIONES A DOMICILIO EN 2026

Hoy la ciudadanía peruana que por largos años le realizó aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), continúa recibiendo importes como prestaciones económicas mínimas tanto en cuenta bancaria por afiliación al Banco de la Nación (BN) u otra entidad financiera asociada, como bajo el servicio gratuito de pago a domicilio, y activado por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la información brindada por la ONP de manera oficial, el viernes 16 de enero ha arrancado el otorgamiento de montos bajo dicha modalidad, y dirigido a un total de 9 mil 554 jubilados que lo solicitaron previamente mediante la presentación de documentos cuya información avala dificultades para acudir a una agencia bancaria o utilizar cajeros automáticos.

El servicio gratuito de pago a domicilio de pensiones a nivel nacional, hoy figura diseñado para proteger la salud y brindar mayor tranquilidad a los adultos mayores beneficiarios, compartiendo por ello la entidad adscrita al MEF, el siguiente cronograma de visitas para entrega efectiva correspondiente a este primer mes del 2026:

LIMA NORTE

- Del 16 al 18 de enero visitas programadas a los distritos de Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

LIMA SUR

- El 19 y 20 de enero visitas programadas a los distritos de Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

El servicio de pago de pensiones a domicilio es una modalidad gratuita ofrecida por parte de la ONP, y se activa mes a mes en favor de cientos de jubilados beneficiarios. (Fuente: El Peruano)

LIMA CENTRO

- Del 21 al 23 de enero visitas programadas a los distritos de Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Con respecto a fechas programadas por la ONP a fin de efectivizar servicio de pago a domicilio hacia fines del mes de enero 2026, te contamos que el sábado 24 y domingo 25, los pensionistas con vivienda registrada en las 3 zonas capitalinas mencionadas, y que no pudieron ser ubicados durante la primera visita realizada, gozarán de nueva oportunidad para entrega de prestación económica respectiva.

A propósito de esta modalidad que ofrece el gobierno peruano gratuitamente, y está dirigida a personas con problemas de salud, edad avanzada, entre otras razones que impiden el cobro presencial, la entidad de Gobierno te comparte link por si te interesa o necesitas solicitarla mediante plataforma a la cual debes ingresar colocando tu clave virtual en “Zona Segura”.

EL REAJUSTE DEL MONTO DE PENSIONES DEL RÉGIMEN 19990 SE HARÁ EFECTIVO DESDE ESTE MES DE 2026

Nuevo beneficio dirigido a más de 200 mil pensionistas del SNP de jubilación e invalidez, empezará a hacerse efectivo desde este Año Nuevo 2026, siendo el Decreto Supremo N° 330 la normativa a partir de la cual termina aprobándose el tope máximo de pagos realizados mensualmente.

De acuerdo a la información brindada por parte de la ONP, el reajuste determinado y ascendente a los 100 soles, figura destinado a quienes certifiquen contar con un “mínimo de 20 años de aportes”, y hayan tenido el derecho a cobro definitivo hacia el 31 de diciembre de 2025, pero no llegará a concretarse desde enero.

La planilla del primer mes del 2026 ya figura procesada, y en ese sentido el reajuste correspondiente a dicho periodo de fechas para acceder hasta los S/1.000 como máximo, terminará abonándose junto con la pensión de febrero, según lo dispone el Cronograma Anual aprobado mediante Resolución Viceministerial.

¿PUEDO COBRAR LOS MIL SOLES DE PENSIÓN SI NO ALCANZO EL PERIODO DE APORTES REQUERIDO? ESTO DEBES SABER TRAS REAJUSTE DE MONTO

Llega Año Nuevo con incremento incluido en favor de más de 200 mil pensionistas peruanos, y esto luego de darse a conocer por parte de la ONP, que los pagos de jubilación e invalidez evidenciarán aumento ascendente a como máximo los S/1,000 soles desde fecha puntual del 2026.

A partir de grata noticia para personas que mensualmente cobran dicha prestación económica, resulta importante destacar que solo quienes hayan completado un mínimo de 20 años de aportes, podrán verse favorecidos con la medida gubernamental, pero si no es tu caso, considera solicitar préstamo previsional para beneficiarte de manera directa.

De acuerdo a la información compartida por parte de la ONP, dicho crédito es otorgado tomando en consideración las siguiente solicitudes, y mediante videollamada a fin de ser evaluado con la finalidad de llegar a recibir hasta mil soles cada mes:

Si solicitas una pensión de jubilación proporcional especial con 10 años de aportes (120 Unidades de Aporte - UdA), puedes acceder al préstamo previsional de hasta un año de aporte (12 UdA) .

. Si solicitas una pensión de jubilación proporcional especial con 15 años de aportes (180 hasta 239 UdA), puedes acceder al préstamo previsional de hasta dos años de aportes (24 UdA) .

. Si solicitas una pensión de jubilación por el régimen general de pensiones con 20 años de aportes (240 UdA), puedes acceder al préstamo previsional de hasta tres años de aportes (36 UdA).

Si te interesa llevar a cabo el trámite de solicitud de préstamo previsional, accede a este link, e inicialmente dale clic a la opción “Ingresar” para luego seleccionar, y colocar tu tipo y número de documento y tu clave virtual.

Los pasos compartidos te permitirán llegar hasta “Iniciar videollamada” de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., y contactarte con uno de los asesores de la ONP que procederán a acompañarte en el ingreso de solicitud, siendo el intercambio de documentos a realizarse mediante correo electrónico, la gestión aprobada si terminas cumpliendo con cada requisito.