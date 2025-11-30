Luego de muchos años de haber laborado, las personas llegan a una cierta edad en la que se cuestionan mucho sobre su futuro, por lo que buscan asegurarse empezando un proceso de jubilación que les permita recibir una pensión como corresponde. De hecho, en Venezuela, son más de 4 millones de adultos mayores que reciben el salario mínimo por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo que representa bajos ingresos para cubrir las necesidades básicas del hogar propias de la crisis económica y política. Así, a poco de iniciar el 2026, el sistema de pensiones venezolano tendrá importantes ajustes que establece la edad mínima para que la población pueda jubilarse. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA JUBILARSE EN VENEZUELA?

Como parte de la nueva reestructuración en el sistema de pensiones en Venezuela para este 2026, se han incorporado controles más rigurosos para la verificación de aportes, la regularización de cotizaciones pendientes y el uso de herramientas digitales que agilizan el acceso a la pensión. Asimismo, con el objetivo de que miles de personas accedan a este derecho, los organismos públicos establecieron que la edad mínima para jubilarse será 60 años para hombres y 55 años para mujeres.

En cuanto al ámbito público, según medios locales, los trabajadores deben demostrar al menos 25 años de servicio, requisito indispensable que debe estar respaldado por la certificación del empleador y la verificación de la Tesorería, además del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuando corresponde un doble régimen. Aunque esta normativa ofrece un marco para organizar el proceso de jubilación, no asegura de forma automática la aprobación de la pensión en el país.

RECOMENDACIONES PARA DISPONER DE LA PENSIÓN DEL IVSS

A continuación, te presentamos las recomendaciones que los pensionistas deben tener en cuenta a fin de evitar estafas o fraudes al momento de cobrar su beneficio económico:

El IVSS insta a los pensionados a hacer uso de la banca electrónica, para gestionar sus operaciones financieras.

Los adultos mayores deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de Patria y del IVSS.

La pensión podrá ser retirada en efectivo, acudiendo a cualquiera de las entidades bancarias a nivel nacional.

No solicite ayuda a desconocidos, ya que podrían vulnerar sus credenciales y sustraer el dinero.

Los adultos mayores disponen de la red de cajeros automáticos para el retiro de efectivo.

