En Venezuela continúa aplicándose el sistema de venta de gasolina subsidiada destinado a los conductores que forman parte del registro oficial y mantienen actualizada su información dentro de la plataforma autorizada por el Estado. La medida busca ordenar el despacho de combustible y mejorar el funcionamiento de las estaciones de servicio en distintas zonas del país. El abastecimiento se desarrolla mediante una programación semanal basada en el último número de la placa de cada vehículo. Gracias a este esquema, los usuarios cuentan con fechas específicas para surtir gasolina, lo que permite distribuir mejor la atención y reducir la concentración de personas en un mismo momento. A través de este mecanismo, las autoridades intentan disminuir las extensas filas que suelen registrarse en varias regiones y acelerar el proceso de suministro. Asimismo, el sistema escalonado favorece una entrega más organizada del combustible subsidiado entre los ciudadanos inscritos en el programa oficial.

Atención Venezuela: si tu placa termina en estos números, podrás surtir gasolina subsidiada YA

Jueves 14 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 15 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 16 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 17 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.