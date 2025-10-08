La escasez de gasolina sigue siendo uno de los retos más críticos que enfrenta Venezuela. La baja producción interna no alcanza a cubrir el consumo nacional, lo que ha derivado en largas colas en las estaciones de servicio y una creciente dependencia de las importaciones. Ante este escenario, el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una serie de estrategias para regular la distribución y el uso del combustible, con el objetivo de mitigar el impacto en la población.

De esta manera, entre las estrategias, se presentó el cronograma de distribución de gasolina subsidiada según el último número de la placa del vehículo del 8 al 12 de octubre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿Quiénes acceden a la gasolina subsidiada del 8 al 12 de octubre? Requisitos y placas para la segunda semana de este mes

Miércoles 8 de octubre: vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

vehículos con placas terminadas en . Jueves 9 de octubre: corresponde a placas finalizadas en 1 y 2 .

corresponde a placas finalizadas en . Viernes 10 de octubre: turno para los números 3 y 4 .

turno para los números . Sábado 11 de octubre: se atenderá a los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

se atenderá a los vehículos con placas terminadas en . Domingo 12 de octubre: será el turno de los 7 y 8.

Gasolina subsidiada: Placas autorizadas y requisitos para acceder al beneficio entre el 8 y 12 de octubre en Venezuela. (Foto: difusión)

Gasolina subsidiada en Venezuela: requisitos, cupos y posible alza de precios

Desde la implementación del esquema de distribución en 2020, el Gobierno venezolano ha mantenido un sistema de subsidio a la gasolina, administrado a través de PDVSA y la plataforma Patria. Este mecanismo establece una cantidad mensual de litros subsidiados, tanto para autos como para motocicletas, con el objetivo de aliviar el impacto económico del abastecimiento de combustible.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

para automóviles 60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.