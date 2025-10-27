A nivel global, no solamente el fútbol despierta pasiones y atrae al público, sino también aquel juego de pelota que hoy es regulado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y cuenta con Los Tigres de Aragua como uno de sus principales animadores. Tras algunas semanas de certamen disputado sobre tierras llaneras, la tabla de posiciones evidencia grandes candidatos, y un nivel sostenido de equipos que el 26 de octubre sumaron un nuevo triunfo de la mano de jugadores como el liderado por José “Cafecito” Martínez.

TABLA DE POSICIONES DE LA LVBP 2025-2026 TRAS COMPLETARSE LA SEGUNDA SEMANA DE JUEGOS CON LOS TIGRES DE ARAGUA EN ESTE PUESTO

Los venezolanos hoy gozan del béisbol, y una temporada regular de la LVBP 2025-2026 que sigue curso teniendo a Los Tigres de Aragua como uno de sus principales animadores, mientras los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia buscan no quedarse atrás en busca del título.

Con respecto a la semana comprendida entre el 21 y 16 de octubre, resulta importante destacar que Balbino Fuenmayor exhibió su mejor producción para convertirse en el mejor jugador, alcanzando así el liderazgo del circuito en tanto empujadas (15) como almohadillas totales (24) junto a Damiano Palmegiani y Máximo Acosta de los Tiburones de la Guaira.

Tras compartirte detalles entorno al MVP del rango de fechas mencionadas, y válidas por la LVBP 2025-2026, ahora toca el turno de darte a conocer las puntuaciones alcanzadas por los 8 equipos participantes hasta el domingo 26 de octubre:

1- TIGRES DE ARAGUA / Juegos Jugados 9, Juegos Ganados 8, AVE (Bateo) .889, Diferencia de carreras -

2- CARIBES DE ANZOÁTEGUI / Juegos Jugados 10, Juegos Ganados 6, AVE (Bateo) .600, Diferencia de carreras 2.5

3- ÁGUILAS DEL ZULIA / Juegos Jugados 9, Juegos Ganados 5, AVE (Bateo) .556, Diferencia de carreras 3

4- LEONES DEL CARACAS / Juegos Jugados 8, Juegos Ganados 4, AVE (Bateo) .500, Diferencia de carreras 3.5

5- TIBURONES DE LA GUAIRA / Juegos Jugados 9, Juegos Ganados 4, AVE (Bateo) .444, Diferencia de carreras 4

6- CARDENALES DE LARA / Juegos Jugados 10, Juegos Ganados 4, AVE (Bateo) .400, Diferencia de carreras 4.5

7- BRAVOS DE MARGARITA / Juegos Jugados 9, Juegos Ganados 3, AVE (Bateo) .333, Diferencia de carreras 5

8- NAVEGANTES DEL MAGALLANES / Juegos Jugados 8, Juegos Ganados 2, AVE (Bateo) .250, Diferencia de carreras 5.5

Precisamente, este último equipo que hoy ocupa la octava colocación en tabla general de posiciones de la LVBP 2025-2026, fue el rival al cual enfrentaron Los Tigres de Aragua, y terminaron venciendo para cerrar una semana soñada como líder de certamen, y de esa forma extender su racha a 4 triunfos de forma consecutiva.

RESULTADOS DE LA JORNADA DE LA LVBP 2025-2026 CORRESPONDIENTE AL DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Bravos de Margarita 3 - 6 Tiburones de La Guaira

Águilas del Zulia 4 - 2 Cardenales de Lara