¡Ya comenzó el pago! Revisa cómo cobrar el bono ‘100 % Amor Mayor’ y cuánto te corresponde

El Gobierno de Venezuela ha activado el pago correspondiente al mes de octubre de 2025 del bono “100% Amor Mayor”, una ayuda económica dirigida a adultos mayores que no reciben pensión del IVSS. Este beneficio se inscribe dentro de un conjunto de medidas sociales orientadas a mitigar los efectos de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo en los sectores más necesitados. Aquí te contamos todos los detalles.

El programa “100% Amor Mayor” fue creado con el fin de reforzar los ingresos de adultos mayores que no cuentan con una pensión del sistema tradicional. Este bono mensual busca aliviar las limitaciones económicas que enfrentan muchos ciudadanos en la tercera edad, permitiéndoles cubrir gastos prioritarios, como alimentos, medicamentos y servicios del hogar.

Para el mes de octubre de 2025, el bono 100% Amor Mayor mantiene un valor nominal de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 0,69 dólares estadounidenses, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela al momento de la acreditación.

Este valor en divisa representa una reducción del 17,85% en comparación con el mes de agosto, cuando el mismo monto en bolívares se traducía en alrededor de 0,84 dólares.

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.