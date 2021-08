Las redes sociales heredaron los emoticones que se usaban en los primeros SMS. Luego estos evolucionaron a emojis, pero en el camino algunos se quedaron en el imaginario popular e incluso se recrearon. Así nacieron expresiones como ‘UwU’ que actualmente es muy usada en WhatsApp y otras apps de mensajería.

En este caso, la famosa expresión ‘UwU’ representa una expresión facial relacionada a la felicidad o ternura. Las letras tienen como objetivo ilustrar la cara de una persona, las letras “U” serían los ojos del personaje y la “W” la boca.

Se trata de una expresión que nació en el anime y manga. Algunas veces, dependiendo del dibujante, los personajes expresan emociones extremas y el trazo de su rostro se vuelve mucho más simple. Por eso, fácilmente puede ser imitado con letras.

‘UwU’ también se usa para transmitir inocencia o vergüenza tras un halago que podría ser considerado abrumador. En otras oportunidades, esta expresión también ha sido reemplazada por “:3″, donde también se puede ver una boca que imita esta expresión considerada “kawaii” (tierna).

Esta sería la expresión de :3, 'UwU' es muy parecida. (Imagen: gstudioimagen en Freepik)

Además de ‘UwU’, existen otras expresiones faciales que puede representarse con letras como:

xD - su significado puede ser parecido a LOL , que es reírse a carcajadas, estruendosamente.

- su significado puede ser parecido a que es reírse a carcajadas, estruendosamente. 7w7 - que se usa en un ambiente de coqueteo, ya que se considera una insinuación o expresión pícara.

- que se usa en un ambiente de coqueteo, ya que se considera una insinuación o expresión pícara. OwO - para transmitir asombro o sorpresa.

- para transmitir asombro o sorpresa. UnU - que se usa para representar tristeza o decepción.

Recuerda que se trata de expresiones faciales representadas con letras, por lo que por sí solas no representan una palabra sino toda una emoción. Además es importante que para que el mensaje sea entendido, se respete el orden de mayúsculas y minúsculas. Ya que no tendría el mismo impacto, especialmente si no se maneja una tipografía estándar.

