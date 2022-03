Una de las empresas de videojuegos más importantes en el mundo es Xbox, y ahora su sede ubicada en México dio a conocer que ya está disponible en el país el programa Xbox All Access.

Xbox All Access es un plan de financiamiento que ofrece la compañía para que los interesados en una consola puedan adquirirla pagando a crédito por 24 meses.

Además de conseguir la consola, también conseguirán el Xbox Game Pass Ultimate incluido, el cual es un servicio de suscripción que da acceso a un amplio catálogo de videojuegos como Halo, Gears of War, It Takes Two, entre otros.

De acuerdo a la página oficial, el Xbox All Access está disponible desde 583 pesos al mes, el cual incluye la consola Xbox Series S. En el caso de querer obtener la versión X, el precio será más caro.

Dejan en claro que “por el momento no se pueden añadir artículos adicionales, como accesorios de Xbox o extensiones de garantía”. Asimismo, no existe comisión alguna. En el caso de que haya cargos, es de acuerdo a la institución financiera elegida.

¿Cuál es la diferencia entre Xbox Series S y Series X?

La Xbox Series S es una consola más barata (alrededor de 8 mil 499 pesos), el cual tiene una capacidad un poco menor y que no cuenta con lector de juegos físicos.

En cambio, por el lado de la Xbox Series X, es una consola que otorga toda la capacidad gráfica y de procesamiento, y que además cuenta con lector de discos. Al ser una consola más completa, su precio es mucho mayor, con un promedio de 14 mil pesos mexicanos.

