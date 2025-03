Este 9 de marzo, se estrenó uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, ‘El valor de la verdad’, que tuvo como primer invitada a Pamela López, quien reveló sorprendentes detalles de su tormentosa relación con su todavía esposo Christian Cueva. Durante la emisión del programa, la influencer fue contando los episodios más tristes de su vida, entre ellas, supuestas infidelidades, agresiones e incluso propuestas de aborto en dos ocasiones, generando la atención de los seguidores por estas candentes declaraciones que ha dejado sorprendido a más de uno. En ese sentido, más de 135 mil personas estuvieron conectadas mediante YouTube viendo el programa, por lo que, ante esto, Carlos Orozco se mostró sorprendido por un particular detalle. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ CARLOS OROZCO SOBRE LOS 135 MIL CONECTADOS VIENDO ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ POR YOUTUBE?

Pamela López fue la primera invitada de la nueva temporada de ‘El valor de la verdad’, quien solo respondió 20 preguntas y logró llevarse 25 mil soles como premio. Sin embargo, tuvo que responder preguntas muy fuertes que han sorprendido a los televidentes. Entre sus declaraciones, confesó que ya no ama a Christian Cueva, debido a todos los momentos malos que vivió con él durante muchos años, en las cuales hubo agresiones y supuestas infidelidades con reconocidas mujeres de la farándula peruana. Incluso, la empresaria mencionó que encontró conversaciones con la cantante de cumbia Marisol, en la que supuestamente invitaba a la artista de viaje.

Carlos Orozco se mostró sorprendido por un particular detalle tras los 135 mil conectados en YouTube viendo 'El valor de la verdad'. Foto: Captura Instagram

Estas y más reveladoras declaraciones dejaron a muchos seguidores prendidos no solo de sus televisores, sino también en las principales plataformas digitales que se transmitía el programa como, por ejemplo, en YouTube, que tuvo más de 135 mil personas conectadas viendo el programa concurso. No obstante, Carlos Orozco, en su canal de difusión en Instagram llamado “La Roro Army”, dejó entrever que la gran cantidad de vistas que tiene el canal de ‘El valor de la verdad’ en la plataforma web no se ve reflejada en los likes, por lo que sospecha que sean bots. “Ni siquiera con esa brutalidad de views meten 13 mil likes, otros en media hora ya lo hicieron ¿Qué raro, no? Código botija. Otros canales jugando Gunbound o trayendo a cobras y leones meten 8 mil likes, 10 mil o hasta 14 mil likes”, comentó el comunicador.

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA PIDIÓ A PAMELA LÓPEZ ABORTAR?

En la pregunta 7 de ‘El valor de la verdad’, Pamela López reveló con tristeza que Christian Cueva le insinuó abortar en dos ocasiones. La primera vez, en 2014, ella accedió, ya que, según la emprendedora, la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él y tenía una hija de otro compromiso, además de que pensaban que podría truncar su carrera en el fútbol profesional. Pero lo más sorprendente fue cuando contó que un familiar del popular ‘Aladino’ le realizó el aborto.

Carlos Orozco se mostró sorprendido por un particular detalle tras los 135 mil conectados en YouTube viendo 'El valor de la verdad'.

“A él lo contratan en España, en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y porque yo ya tenía una hija y porque anteriormente yo tenía un ex que era futbolista, entre otras cosas, no lo sé. (Su familia) decían que yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo (en el fútbol). Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo y que él tenía derecho a crecer profesionalmente y que quizás en ese momento no era el momento de traer un hijo al mundo. De hecho, un familiar de él me hizo el aborto”, dijo entre lagrimas.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU BODA CON PAMELA LÓPEZ?

Durante la entrevista con la conductora de ATV, el delantero de Cienciano confesó a nivel nacional que no se casó por amor con Pamela López, ya que en ese momento la relación estaba desgastada. Sin embargo, decidió dar ese paso por amor a sus hijos, sobre todo por su hija recién nacida, pensando que ese acto fortalecería su vínculo con López, pero no fue así.

“En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado. No me casé con los mismos sentimientos que tenía al principio de mi relación. Mi tercera hija fue el motivo por el que traté de proteger mi familia y fortalecerla para seguir al lado de las personas que estuvieran conmigo”, reveló Cueva.