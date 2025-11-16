Jefferson Farfán no deja de sorprender a su público, pues recientemente anunció con bombos y platillos el lanzamiento de su nuevo canal de streaming llamado ‘Satélite Plus’ en YouTube. De esta manera, la ‘Foquita’ se lanza como productor y creador audiovisual en un mercado digital peruano muy competitivo. Así, con su sello personal busca captar la atención de más seguidores a través de contenidos de calidad. Por ello, durante estos días, crece la expectativa en las redes sociales por descubrir la programación que ofrecerá el canal del popular ‘10 de la calle’, que incluirá no solo propuestas de entretenimiento, sino también contenidos dedicados al fútbol. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SERÍAN LOS PROGRAMAS QUE TENDRÍA ‘SATÉLITE PLUS’ DE JEFFERSON FARFÁN?

A través de sus redes sociales oficiales, Jefferson Farfán anunció muy entusiasmado el relanzamiento de su canal de streaming: ‘Satélite Plus’. Según la ‘Foquita’, dicho espacio digital se presenta como la evolución natural de JF10 TV, señal que alcanzó gran sintonía con programas como ‘Enfocados’, donde comparte conducción junto a Roberto Guizasola y en el que entrevistan a reconocidas figuras del deporte y del entretenimiento nacional. “Hay historias que merecen ser contadas en otra galaxia…JF10 TVfue el inicio de lo que hoy esSATÉLITE+, un canal para el que no están preparados”, publicó el exfutbolista.

Así, entre las novedades que presentará este canal digital figura el lanzamiento de ‘La Manada’, programa que estará bajo la conducción de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, a partir de este lunes 17 de noviembre en el horario de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. Sin embargo, esta noticia ya habría sido conocida por el periodista Carlos Orozco, quien se atrevió a revelar la posible programación completa y conductores de ‘Satélite’. Entre las que destacan son ‘Fútbol Satélite’ que se daría entre las 10:00 a. m. y 11:30 a. m., seguido de ‘La hora del Chirrinchi’ de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. Por último, ‘Bad Boys’ en el horario de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. bajo la posible conducción de Yaco Eskenazi, Renzo Winder y Daniel Marquina.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA RECHAZÓ INTEGRAR EL PROGRAMA ‘SATÉLITE’ DE JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán alista un nuevo proyecto digital llamado ‘Satélite’, el cual promete ofrecer al público contenido variado, desde entretenimiento hasta información deportiva, con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia y posicionarse como uno de los canales líderes en línea en el país. De esta manera, según el programa Ouke, Pedro García, junto a otros periodistas deportivos, sería uno de los nuevos fichajes del exdelantero de la selección con un espacio de nombre ‘La hora del Chirrinchi’. Sin duda, esto generó la molestia de Carlos Orozco al ver a tres de sus figuras en el nuevo programa del canal de streaming de la ‘Foquita’.

Sin embargo, en declaraciones para un medio digital, Pedro García descartó esta posibilidad por motivos que prefirió no detallar, al considerar que le resultaban inconvenientes, así como aseguró que nada tiene que ver el tema económico. De hecho, el comunicador afirmó que logró reunirse con el futbolista en varias oportunidades, durante las cuales se le presentaron diversos proyectos que despertaron su interés; aunque, precisó que todo quedó solo en conversaciones.

“Sí me junté como suele pasar cuando hay un proyecto nuevo. Me invitaron a tomar un café y con mucho gustó acepté hablar del proyecto por lo menos tres veces. Entonces, dentro de la charla hubo la posibilidad de que a mí se me plantearan hacer determinado contenido. Me interesó escuchar, siempre es bueno conversar de posibilidades y alternativas. Ha habido determinado punto, esto me lo reservo para mí, en el que ya era bueno mejor dejarlo ahí porque había un punto en el que dar un paso más me resultaba inconveniente por determinadas circunstancias. Y no tiene nada que ver con la parte económica porque ni hablé ni pregunté en ninguna reunión ni lo tocamos”, explicó García.