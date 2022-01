Conforme a los criterios de Saber más

La rebeldía regresó con fuerza. La versión renovada de Rebelde, recientemente estrenada en Netflix, busca repetir el éxito de la serie original. Han pasado más de 17 años del estreno de la teleserie mexicana que llevó al estrellato a Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Cristian Chávez y Maite Perroni. Aunque la esencia es la misma, el guion ha tenido interesantes modificaciones a las que vale la pena darles una mirada.

¡Atención! Lo que leerás a continuación contiene spoilers.

¿De qué va esta nueva versión de Rebelde?

Al renovado EWS, antes conocido como Elite Way School, llega una nueva generación de adolescentes rebeldes. El exclusivo colegio mexicano tiene ahora como directora a la exalumna Celina Ferrer Mitre, quien – como se recuerda- en su etapa de estudiante fue víctima de bullying debido a su sobrepeso. Sin embargo, lejos de derrumbarse, “Celi” se ha convertido en una mujer fuerte y se muestra como persona bastante empática con los jóvenes (al menos en los primeros capítulos).

Estefanía Villarreal interpreta Celina Ferrer. (Foto: Netflix)

A diferencia de su antecesor (Gandía), la nueva directora ha implementado un programa de música con la que incentiva el arte entre los jóvenes. Para sumarse, los alumnos deben pasar primero por una audición.

En los primeros capítulos, ya pueden irse viendo quiénes son los protagonistas y antagonistas de la serie. En el lado de los buenos están Jana Cohen Gandía, Esteban, Luca Colucci y Dixon. Mientras que en el equipo de los villanos están Emilia, Sebas y Marcelo Colucci. El fantasma de la logia también rondará por los pasillos de la escuela, pero - esta vez - tienen como principal objetivo asustar a los alumnos que se inscribieron para integrar el elenco musical del colegio. Es así como el inicio del año escolar se convierte en un completo caos, que podría salirse de control. ¿Podrá “Celi” con estas joyitas?

¿Cuáles son las novedades?

Como ya lo habíamos mencionado líneas arriba, el colegio dejó de llamarse Elite Way School y ahora es conocido como EWS. Por otro lado, el carácter de los Colucci parece que se trasmite de generación en generación, esta vez no se trata de Mía sino de su sobrino Luca, que es igual o más engreído que su tía. Además del carácter complicado de la rubia, Luca también heredó su talento para la música.

El elenco de "Rebelde". (Foto: Netflix)

Por otro lado, ahora sí la comunidad LGTBIQ+ está bien representada y el tema ya no es más un tabú en la serie. Otro detalle interesante es que (pese a sus reparos) Pilar Gandía, exalumna e hija del exdirector del EWS, ha matriculado a su hija Jana en el colegio. ¿Habrá madurado Pilar o seguirá siendo la misma persona que disfrutaba de generar caos entre sus compañeros?

¿Vale la pena verla?

Aunque muchos habían alistado sus ojos críticos para comparar las nuevas interpretaciones de Mía, Roberta, Lupita, Miguel, etc., grande fue la sorpresa al ver que estos personajes no son parte de la nueva trama.

Al EWS ha llegado una nueva generación de jóvenes que lidia con conflictos parecidos a los de la versión original, por ejemplo, Luka Colucci, quien adopta una actitud de divo con sus compañeros debido a los mimos que recibe por parte de su padre, quien intenta compensar su ausencia con costosos regalos (como su tía Mía en “Rebelde” 2004).

¿Recuerdan a León Bustamante? Sí, el papá de Diego. Ahora tenemos a Sebastián, quien es hijo de una mujer metida en la política. El empoderamiento de las mujeres ha sido bien plasmado en el guion con Celina como directora y con la presencia de una preceptora trans. Las cosas han cambiado para bien dentro de las instalaciones del exclusivo colegio.

La música ya no es más un tabú, ya no es vista como la expresión máxima de rebeldía, al contrario, la nueva directora abre camino al arte de manera profesional. Sin embargo, es un poco ilógico que en el primer discurso del año, una autoridad tenga como único anuncio en su discurso una batalla de las bandas, cuando hay otros temas más importantes, como las normas de convivencia y las materias escolares, etc.

¿Eran necesarios los actos de vandalismo como el secuestro de alumnos y el posterior incendio en el salón de música? ¿En la vida real nadie se daría cuenta? ¿No se trata de un colegio exclusivo?

¿Quiénes integran el elenco de Rebelde?

Jana Cohen Gandía - Azul Guaita

Esteban - Sergio Mayer Mori

Luka Colucci - Franco Masini

Celina Ferrer Mitre - Estefanía Villarreal

Pilar Gandía - Karla Cossío

Dixon - Jerónimo Cantillo

MJ - Andrea Chaparro

Sebas Langarica - Alejandro Puente

Andi - Lizeth Selene

Emilia - Giovanna Grigio

