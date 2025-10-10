Tron: Ares
2025
Solo en cines
Director:
Joachim Rønning
Actores:
Jared Leto, Greta Lee
Género:
Acción, Ciencia ficción
Duración:
2h
Clasificación:
13+
Jared Leto es Ares, el soldado cibernético de "Tron: Ares". (Foto: Walt Disney Pictures)
Leslie A. Galván
“Tron: Ares”: la saga Tron se renueva con Jared Leto, Greta Lee y un concierto espectacular
Han pasado más de cuatro décadas desde que “Tron” (1982) nos sumergió por primera vez en un universo de neones y geometrías imposibles. Aquel experimento de Disney —mitad videojuego, mitad alucinación visual— fue una revelación técnica en su tiempo. Luego, “Tron: Legacy” (2010) intentó reactivar la saga con la ambición de un videoclip de Daft Punk, pero su narrativa quedó atrapada en emociones planas. Ahora, tras años de rumores, huelgas en Hollywood y aplazamientos, llega “Tron: Ares”, dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto y Greta Lee. Una película que, para sorpresa de muchos, logra algo que parecía imposible: el código digital “permanente”. Ahora les explico.

Trailer oficial de “Tron: Ares”

