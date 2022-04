El próximo 5 de mayo (en América Latina) se estrena en las salas de cine “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, la esperada película de Marvel y la segunda en solitario del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch y ,además, la quinta de la llamada “Fase Cuatro” del MCU.

Una de las grandes atracciones de esta nueva entrega es la aparición de la Bruja Escarlata como la gran villana de la historia, además de la expectativa que genera el uso del multiverso y las posibles realidades paralelas que de esta se desaten. Algo que empezamos viendo en la aclamada “Spider-Man: No Way Home”, estrenada en diciembre de 2021.

Si eres de los que esperan con ansias esta película pero la información detrás de ella te tiene un poco confundido, este artículo es para ti. A continuación, toda la data que necesitas saber sobre “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” y el universo marveliano que gira a su alrededor.

La trama

Arranquemos leyendo lo que nos dice la sinopsis: “En “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, el UCM desbloquea el Multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

La trama de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” se sitúa después de los acontecimientos vistos en “Spider-Man: No Way Home”, por lo que es importante que veas esta película si aún no lo hiciste.

¿Qué pasó en “Spider-Man: No Way Home”? Sin ningún ánimo de spoilearte, hay que decir que fue en esta película en la que se inició la apertura del multiverso del que ahora, en “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, veremos sus consecuencias.

Recordemos que Peter Parker, preocupado por que su identidad ha sido descubierta al mundo, le pide al Doctor Strange que altere la realidad para que todos olviden su gran secreto. Este accede pero en lo que están haciendo el hechizo, algo se descontrola y lo que sería un “simple cambio” genera una alteración en las realidades paralelas. Es por este motivo que vemos de vuelta a personajes como Electro, Doctor Octopus; Duende Verde; Sandman (hombre de arena) y el Lagarto así como los esperados Spiderman de Tobey Maguire y Andrew Garfield.





Lo que nos reveló el tráiler

Volvamos al presente y veamos lo que nos reveló el tráiler de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

En estos adelantos, porque son varios, vimos que además de WandaVision, el profesor Charles Xavier, fundador y líder de los X-Men, aparecerá en esta secuela y lo interpretará el recordado Patrick Stewart, el mismo actor que le dio a este personaje en la saga de Marvel a principios del 2000.

Sobre esta participación, Stewart ha comentado al portal comicbook.com lo siguiente: “La gente ha imitado mi voz desde que salí al escenario hace 60 años. Así que no se me puede responsabilizar de ello. No miro mucho las redes sociales, sobre todo por una cuestión de tiempo, pero debo decir que antes de acostarme el domingo por la noche tuve un montón de mensajes de amigos y algunas personas que apenas conocía que me decían: ‘¡ah! ¿Eres tú?’. Bueno, por supuesto, sabían que estaba en casa esperando para ver el fútbol así que, ¿cómo podría haber sido yo? Tendremos que esperar y ver”.

Según el tráiler, el Doctor Strange 2 comparecerá ante un especie de tribunal presidido por el también llamado Profesor X para responder sobre las consecuencias que ha desatado la alteración de la realidad.

En marzo pasado, Empire confirmó los rumores de los Illuminati en el Universo Marvel con una foto del Doctor Strange en el mencionado tribunal.

The Illuminati is confirmed to appear in ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’ 👀



(via @empiremagazine) pic.twitter.com/XkZMffvXf4 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 15, 2022





Lo que sigue en el avance es ver a Wanda destruyendo esta celda en la que se encuentra Strange para acabar no solo con él sino con todo lo que esté a su paso. Pero eso no es todo, también vemos a la Bruja Escarlata haciendo una especie de ritual y en medio de esto, aparecen brevemente sus dos hijos. Si viste ”WandaVision”, recordarás que toda la vida familiar de este personaje nunca existió sino que ella lo recreó en una realidad paralela.

Se dice que estos hijos sí existirían pero en otra realidad y que Wanda podría estar tratando de conectar con su otro yo paralelo. Eso confirmaría porque en el dichoso avance vemos al personaje interpretado por Elizabeth Olsen en diferentes etapas, una buena y una mala.

Pero no hay que olvidar al protagonista de esta historia y de lo que le ocurrirá con él en esta secuela. Sí, se trata de una versión oscura del Doctor Strange y de una zombie.





¿Qué nuevos personajes veremos en esta secuela?

(Confirmados)

América Chávez (Xochitl Gomez) es un personaje de los cómics de origen puertorriqueño cuyo poder es el de viajar en el multiverso. Forma parte de los Jóvenes Avengers y vive en el llamado Paralelo Utópico, una dimensión fuera del tiempo donde habita un ser conocido como Demiurgo, una entidad que nació gracias a la fuerza de la creación y lo que le da ese poder que incluye, además de trasladarse por el multiverso, volar y ser resistente a las balas.

“Ella agrega un emocionante espíritu de juventud, es una recién llegada a sus poderes y a nuestro mundo. De hecho, viene de otro universo. Creo que aporta una sensación de ligereza y juventud”, ha declarado sobre este personaje Sam Raimi, director de la película.

Otros personajes que están confirmados, según lo que nos muestra el poster oficial de la película serían: Capitana Carter, Karl Mordo, Christine Palmer, Wong, Capitán Marvel.

(Sin confirmar)

Hay que tener en cuenta que muchos de los personajes que veremos en “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” serán variantes de los originales debido a la presencia del multiverso. Así, se dice que los “nuevos rostros” serían:

El Spiderman de Tobey Maguire, el Iron Man de Tom Cruise (un rumor que no cesa desde hace tiempo) quien sería además miembro de los mencionados Illuminati, el Iron Man de Robert Downey Jr., Ioan Gruffudd como Mr. Fantástico, Hulk de Eric Bana, Hulk de Edward Norton, y aquí paramos porque esto se sale de control.









¿Qué películas ver antes?

Si quieres hacer la tarea completa antes antes del estreno de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” te recomendamos a continuación la lista de películas de Marvel que debes ver antes de la esperada secuela. ¡Toma nota de la lista!

1-Toda la saga de X MEN, desde la primera estrenada en el 2000, pasando por WOLVERINE INMORTAL (2013) LOGAN (2017) y DARK PHOENIX (2019)

2- La saga de Spiderman de Tobey Maguire. (2002-2007)

3- Deadpool 1 (2016) y Deadpool 2 (2018)

4- “Los 4 fantásticos” (2005) y “Los cuatro fantásticos y Silver Surfer” (2007)

5- “Doctor Strange” (2015)

6. WandaVision (2021)

7- La serie What If...?





La vuelta de Sam Raimi a Marvel

Sam Raimi, recordado por dirigir la trilogía del Spiderman de Tobey Maguire, es el director de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

En entrevista a AMC Theatres, publicada el 6 de abril, el cineasta habló sobre su regreso a Marvel Studios después de 15 años.

“Esto realmente te impone unas exigencias como artista. ¿Cómo puede hacer algo que no se ha visto nunca antes? Algo que no se ha escuchado ni tocado jamás. ¿Cómo puedo describirlo en mitad de la película?”, dijo Raimi sobre su trabajo en la secuela del Doctor Strange. Para ello, señaló, tuvo que investigar mucho sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

“Al mismo tiempo, tuve que tomar conciencia de la tradición de los Vengadores y dónde estaba el Universo Marvel en este momento. ¿Dónde se encontraba el personaje de Wong? ¿Cuál era el estado del universo después de Thanos?”, afirmó.

EL DATO

El estreno de la película en los Estados Unidos será el 6 de mayo.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM