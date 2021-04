Conforme a los criterios de Saber más

Después de leer los comics sobre la Bruja Escarlata, el cerebro de una persona lucha para no poner globos de texto alrededor de los personajes que muestra la serie de Disney Plus “WandaVision” y aun cuando el universo cinematográfico no tiene la misma narrativa que la historieta, es muy divertido encontrar ciertas pistas a seguir en el imaginario surrealista que crea este personaje femenino, uno de los más poderosos de Marvel.

Stan Lee y Jack Kirby presentaron por primera vez a la Bruja Escarlata en 1964 durante la Edad de Plata de los comics de Marvel en el número 4 de X-Men. Su arco narrativo ha pasado por muchísimas plumas creativas a lo largo de los años dibujando sobre ella una vida trágica, agotadora e infeliz, que recién puede brillar cuando conoce a su gran compañero, Visión.

“WandaVision” empieza a retratar a una mujer que parece cuerda hasta que empieza a dudar de la realidad donde vive con su esposo Visión y sus gemelos recién nacidos Tommy y Billy, pero en los comics es más bien un personaje algo trastornado. Es hija de Magneto, el mayor villano de los X-Men. Un antihéroe ideológico y revolucionario. Su hija forma parte de la Hermandad de los Mutantes malignos que él forjó y a la que también pertenecen Toad, Astra, Quicksilver (hermano de Wanda) y Mastermind.

La Bruja Escarlata conoció a Visión cuando estuvo del bando de los Vengadores. (Foto: Colección de Mauricio Chichizola)

“Magneto es el Che Guevara de los comics de Marvel. Muchas de sus ideas y acciones están arraigadas en un pensamiento político real, pero su ejecución se suele confundir o suele terminar en terrorismo. Wanda, su hija, es relevante en un montón de temas y tiene protagonismo en un montón de historias que ya fueron adaptadas y otras que aún no. Es un personaje que ya de por sí denota que no es aceptada por la sociedad. Porque los mutantes en Marvel eran la excusa para hablar de la discriminación y problemas raciales en Estados Unidos durante los años 80”, comenta Mauricio Chichizola, fanático e investigador de los personajes de Marvel, y también realizador audiovisual en la casa productora Kubrick.

En los comics, Wanda busca darle felicidad a su padre creando la dimensión House of M, donde los mutantes, antes rechazados por la sociedad, ahora podían ser todo lo que siempre habían querido ser y eran felices. Peter Parker (el hombre araña) tenía a las personas que amaba vivas y era una estrella, Wolverine tenía el grupo de agentes especiales con mayor despliegue, y Carol Danvers (capitana Marvel) era la vengadora más popular y querida.

Es increíble la cantidad de poder que puede tener la Bruja Escarlata, algo que “WandaVision” debería seguir explorando de a pocos, pues es capaz de encerrar el planeta entero con su magia y hacer una copia en otra dimensión. En el comic, ella no es 100% consciente de eso y nadie más sabe a nivel de series y películas qué tan poderosa o peligrosa es. Con su decisión de crear House of M, lo que asemejamos en la serie al suburbio de Westview, cambió la vida de todas las personas del planeta.

House of M es un crossover de los comics de Marvel y estuvo conformado en ocho números. Se trata de un planeta en los comics, pero en la serie, al tomarse como referencia, los guionistas pensaron en reducirlo a un pueblo. (Foto: Colección de Mauricio Chichizola)

En el comic, los mutantes se dan cuenta de la acción mágica de Wanda y piensan de inmediato que el villano detrás de eso era Magneto, porque la fantasía que siempre tuvo era tener su propio dominio y ser soberano. Al darse cuenta de que no fue él, sino su hija, los mutantes la confrontan y hay una pelea. “No más mutantes”, fue la emblemática frase de la Bruja Escarlata antes de acabar con la realidad que había creado. Con eso, acabó con casi el 90% de los mutantes en la Tierra.

La magia que utiliza Wanda, según Fandom, es la Magia del Caos y sus Hex las repercusiones indirectas de sus hechizos. Pero, como vimos en “WandaVision”, su dimensión construida no era perfecta y tenía fallas, por ejemplo, el rápido paso del tiempo y crecimiento de sus hijos.

Su ferviente deseo de tener una familia la llevó a engendrar niños a partir de los fragmentos de alma de un ser demoniaco llamado Mephisto, en la mitología de los comics, que inconscientemente tomó para embarazarse a sí misma. Poco probable que esta explicación del comic West Avenger Coast se dé en la serie de Disney Plus.

“La comunidad de fanáticos de Marvel está esperando ver de dónde está sacando energía Wanda. Están esperando que se le asocie con Mephisto, el demonio que sirve como antagonista en diferentes sagas en los comics y que ha sido destruido varias veces. Y quien luego reclama a los gemelos como sus hijos. Además, hay muchas cosas que “WandaVision” está dejando en el aire a nivel de serie, por ejemplo, quién es este Pietro Maximoff. ¿Es otro personaje? ¿Este Quicksilver es un doble realmente?”, se pregunta César Sulca, presidente de Marvel Assemble Perú.

La comunidad de fanáticos de Marvel sabe que la Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos, aunque a veces está del bando equivocado, y aun así de los más queridos, porque camina en la delgada línea entre lo bueno y lo malo. Recordemos que Wanda pasó al bando de Los Vengadores cuando el Capitán América buscaba villanos que querían reformarse y ella llegó a liderar al equipo.

La Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos de los comics de Marvel, una mutante que recoge sus poderes de otra realidad, la dimensión del caos. (Foto: Colección de Mauricio Chichizola)

Pero “WandaVision” no la retrata caminando sola, sino junto a otros personajes, por ejemplo, la bruja que se hace pasar por vecina, Agatha Harkness; la capitana Mónica Rambeau, que en realidad es la superheroína Photon; y Dottie, quien se especula que podría ser la hechicera y pareja del Doctor Strange, Clea.

“Agatha Harkness es mentora de la Bruja Escarlata en los comics. Se conocieron en un viaje cuando ella estaba con Los Vengadores. Pero en la serie la presentan como mala. Entonces, lo que se espera es ver un enfrentamiento entre Agatha, Wanda y los gemelos. Además, hay mucha expectativa en saber qué pasará con el Visión (el de color rojo) que ella ha creado dentro de esta dimensión en el pueblo de Westview. Y hay mucha expectativa para saber qué hará el Visión original que ha sido reconstruido como un arma. Los fans lo han llamado White Vision”, se cuestiona Sulca.

