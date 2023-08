La industria del cine en Hollywood se encuentra en un estado de caos y desesperación, con una huelga que parece no tener fin a la vista. La esperada película “Dune 2″, protagonizada por Zendaya, Timothée Chalamet y otros talentos destacados, ha tomado la difícil decisión de retrasar su estreno en un intento de dar espacio a la esperanza de que la huelga llegue a su fin en algún momento. Mientras tanto, los actores y la industria están en medio de una lucha prolongada por acuerdos justos.

Con 116 días de huelga de guionistas y 43 días de huelga de actores, el panorama en Hollywood es sombrío. La Asociación de Guionistas de América (WGA) y la Alianza de Productores de Televisión y Cine (AMPTP) continúan en negociaciones tensas sobre cuestiones fundamentales, desde los beneficios residuales del streaming hasta la formación de inteligencia artificial generativa. Ante la falta de un acuerdo inminente, muchos en la industria ya están asumiendo que la parálisis en Hollywood podría extenderse hasta la primavera de 2024.

Las consecuencias de esta situación se están sintiendo en la producción de películas y proyectos. “Dune, parte 2″, una de las cintas más esperadas con un elenco estelar, ha decidido retrasar su fecha de lanzamiento en cinco meses. Originalmente programada para el 3 de noviembre, la secuela dirigida por Denis Villeneuve ahora se estrenará el 15 de marzo de 2024, con la esperanza de que para entonces la situación se haya resuelto.

A pesar de este retraso, las tensiones persisten, ya que las productoras aún no han mantenido conversaciones con el Sindicato de Actores de Pantalla (SAG). El panorama se vuelve aún más incierto al considerar que otras películas también están enfrentando dificultades. “Godzilla x Kong” ha sido retrasada del 15 de marzo al 12 de abril, mientras que ‘El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim’ se movió del 12 de abril al inusual 13 de diciembre. Estos cambios de fecha son solo un reflejo del estado preocupante de Hollywood, donde numerosos proyectos están en espera.

La incertidumbre persistente sugiere que más retrasos podrían estar en el horizonte. Películas altamente anticipadas como “Misión imposible: sentencia mortal - parte 2″, “Spider-Man Beyond the Spider-Verse” y “Deadpool 3″ podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus fechas de estreno originales. Con la situación actual, no es sorprendente que los movimientos de fecha también afecten a proyectos como “Kraven el Cazador”, la secuela de “Cazafantasmas: más allá”, y “Challengers”, la nueva obra de Luca Guadagnino con Zendaya.

A medida que los días pasan y las negociaciones no llegan a una solución, Hollywood parece estar atrapado en un punto muerto. La Meca del Cine enfrenta un largo camino por recorrer antes de recuperar su flujo creativo y su normalidad. En un momento en que la industria debería estar en su auge, la huelga continúa recordando a todos que incluso en el mundo de las estrellas y las luces brillantes, los desafíos son ineludibles.

Tráiler de “Dune 2″

