Este año, “Severance” lidera las nominaciones a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy con 27 nominaciones en la categoría de serie dramática, seguida de cerca por “The Penguin”(HBO Max), con 24 en la categoría de miniserie.

La ceremonia, una de las más esperadas por los fans de las ficciones para TV, se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California. Y, como ya es tradición, el evento tendrá su respectiva transmisión por streaming.

Link oficial para ver los Emmy 2025

Los premios Emmy 2025 se podrán ver en televisión a través de CBS y TNT. En streaming, la plataforma oficial será HBO Max para América Latina. En Estados Unidos, se podrá ver desde Paramount+ en Showtime.

Estos son los horarios para ver los Emmy en HBO Max.

Perú, Colombia, Ecuador: 17:55 horas

17:55 horas México: 16:55 horas

16:55 horas Bolivia, Chile, Venezuela: 16:55

16:55 Argentina, Uruguay, Paraguay: 19:55 horas

Y este es el link oficial para la conexión. Recuerda que el acceso a este contenido es previa suscripción.

Las series más nominadas de la noche

Además de “Severance” y “The Penguin”, títulos como “The White Lotus” y “The Studio” se perfilan como las grandes favoritas de la velada en la que Pedro Pascal Javier Bardem y Liza Colón-Zayas pondrán el acento hispano en la ceremonia.

“Severance”, que narra la historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales, competirá como mejor serie de drama con “Andor” (Disney+, con 14 nominaciones en total); “The White Lotus” (HBO Max, con 23); “The Last of Us” (HBO Max, 16); “The Diplomat” (Netflix, 2); “The Pitt” (HBO Max, 13); “Paradise” (Hulu, 4) y “Slow Horses” (Apple TV+, 5).

Los protagonistas de “Severance”, Britt Lower y Adam Scott, también fueron nominados como mejor actriz y mejor actor de drama, según anunció este martes la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Lower comparte terna con Bella Ramsey (“The Last of Us”), Keri Russell (“The Diplomat”), Kathy Bates (“Matlock”) y Sharon Horgan (“Bad Sisters”).

Mientras que Scott luchará por el Emmy con Pedro Pascal (“The Last of Us”), Sterlin K, Brown (“Paradise”), Noah Wyle (“The Pitt”) y el legendario Gary Oldman (“Slow Horses”).

Apple TV+ también lidera los premios en el apartado de comedia con “The Studio”, que alcanzó 23 nominaciones superando a las galardonadas “The Bear”, de FX, que logró 13 nominaciones, y “Hacks”, de Paramount +, con 14.

Gracias a “The Studio”, el comediante Seth Rogen obtuvo su primera nominación a estos premios, y ahora se enfrentará a favoritos recurrentes en temporadas pasadas como Jeremy Allen White (“The Bear”) o Martin Short (“Only Murders in the Building”), además de Jason Segel (“Shrinking”) o Adam Brody (“Nobody Wants This”).

“The Penguin” se convirtió en serie limitada con mayor número de nominaciones, seguida de las series de Netflix “Adolescence” que acumuló 13, y “Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story”, con 11.

En la categoría de mejor actor de serie limitada, todos los nominados, a excepción de Brian Tyree Henry (“Dope Thief”), recibieron su primera nominación en estos premios.

Colin Farrell por su interpretación del villano de Gotham Oswald ‘Oz’ Cobb en “The Penguin”; Jake Gyllenhaal por “Presumed Innocent”; Cooper Koch por “Monsters”, y Stephen Graham por “Adolescence”.