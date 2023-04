Los fans de “Succession” sabían que, tarde o temprano, Logan Roy (Brian Cox) tendría que morir. Sin embargo, no imaginaron que sería de una manera tan inesperada como la vista en “La boda de Connor”, el tercera capítulo de la temporada final estrenado el 9 de abril en HBO Max.

Para el actor a cargo del personaje también fue una sorpresa la decisión de acabar con el personaje tan pronto en esta última temporada.

En una entrevista con “The New York Times”, Brian Cox contó que recibió la noticia en una videoconferencia con Jesse Armstrong, el creador de la serie.

“Me llamó y me dijo: ‘Logan va a morir’. Y yo pensé: ‘Ok, está bien’. Pero creí que se refería a que moriría en el episodio 7 u 8, no en el 3. Me dije: ‘Es un poco pronto’, pero no era que me preocupara”, contó el actor de 76 años.

En el citado medio, Cox resaltó la decisión que ha tomado la producción de cerrar ciclos en el momento preciso, tanto para acabar la serie en la cuarta temporada, como para decirle adiós a Logan en el inicio de esta.

“Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo, el problema con mucha televisión, particularmente la televisión estadounidense, es que no respeta su fecha de caducidad. Y lo mejor de Jesse y los escritores de ‘Succession’ es que no harían eso. Para ellos no es fácil terminar con la serie (...) Pero creo que hay muchas razones detrás y aplaudo el hecho de que lo haya hecho. Fue valiente porque todo el mundo ama el programa. Sal de la fiesta siempre cuando esté en su apogeo, no cuando esté bajando”, dijo Cox.

El actor también dijo que, de manera personal, el despedirse del personaje también fue positivo, porque le permitirá encarar otros personajes.

La audiencia de ‘Succession’ podría estar furiosa porque extrañarán a Logan y dirán: ‘Oh, ¿qué están haciendo matando a uno de los personajes más interesantes?’ Pero está bien para mí. Estoy haciendo muchas otras cosas. Voy a volver al teatro. Espero dirigir mi primera película en mi vejez. Y estoy haciendo ‘Long Day’s Journey Into Night’ en Londres (en la primavera de 2024). Así que sé lo que voy a hacer probablemente hasta el próximo verano”, declaró.

Finalmente, el actor también se refirió a lo importante que este personaje ha sido para su carrera y bromeó con el hecho de que muchos lo vean ahora con temor por la personalidad que asumió en la pantalla. “La gente se pone muy nerviosa cuando me conocen porque piensan que soy Logan Roy y no lo soy. Simplemente no soy ese tipo”, sentenció.